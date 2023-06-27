Европарламент поддержал закон о защите журналистов

Парламентский комитет поддержал директиву Брюсселя, облегчающую отклонение необоснованных исков, которые используются, чтобы заставить замолчать журналистов и правозащитников

Евродепутаты и страны ЕС готовятся к трудным переговорам о свободе средств массовой информации. Юридический комитет Европарламента вновь поддержал директиву SLAPP, облегчающую отклонение необоснованных исков, которые используются, чтобы заставить замолчать журналистов и правозащитников.

Депутат-социалист от Германии Тиемо Фёлькен:

"Когда журналисту угрожают судебной расправой, это снижает вероятность того, что он опубликует или предаст гласности проблему, о которой он хочет рассказать. Этот эффект запугивания не только ущемляет права тех, кого защищает директива, но и угрожает праву всех остальных на доступ к информации. Это мешает не только журналистам, но и обычным людям воспользоваться своим правом на информацию, а затем свободно и публично её обсуждать".

Законодатели хотят, чтобы истец доказывал свою невиновность и покрывал все расходы , а ответчик только получал компенсацию. Депутаты выступают против попыток ослабить директиву.

Тиемо Фёлькен:

"Мы сделали её сильнее и добавили другие положения такие, как создание единого центра, в который могут обращаться журналисты и правозащитники за помощью. В их распоряжении также национальные сети специальных адвокатов, практикующих юристов и психологов".

Директива применялась в ЕС с 2020 года 570 раз. Число таких случаев увеличивается с каждым годом.