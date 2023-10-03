Европарламент призвал усилить защиту журналистов

Евродепутаты требуют дополнительных мер для обеспечения свободы слова и осуждают слежку за журналистами в некоторых странах

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Европарламент призвал усилить законодательство о защите журналистов. В прошлом году Брюссель разработал так называемый «Акт о свободе СМИ», призванный обеспечивать прозрачность финансирования средств массовой информации, избавить редакции от политического давления, не допускать слежки за репортёрами с помощью таких шпионских программ, таких как "Пегас" (Pegasus).

Но теперь на пленарной сессии в Страсбурге евродепутаты требуют дополнительных мер для защиты журналистов и отвергают попытки некоторых стран-членов ЕС её ослабить.

Испанский евродепутат-социалист от Испании:

Без свободы СМИ, без плюрализма СМИ, без независимости государственных СМИ и без защиты журналистов не может быть демократии, достойной этого названия. Мы хотим, чтобы все это было. Мы также намерены включить свободу СМИ и плюрализм СМИ в структуру принципов правового государства таких, как верховенство закона, демократия и основные прав человека. Эти принципы должны соблюдаться также теми странами, которые не уважают свободу СМИ и плюрализм СМИ.

Ущемление свободы средств массовой информации в Польше и Венгрии уже много лет беспокоит журналистов и общественные организации по всему континенту. В адрес Евросоюза звучат обвинения в том, что он недостаточно делает для борьбы с этим явлением. Евродепутат от венгерский оппозиции Каталин Чех заявила, что хотя Акт о свободе СМИ предложен очень поздно, он может исправить некоторые злоупотребления:

Я считаю Акт о свободе СМИ в Европе давно назревшим и очень важным законом. Но необходимы также меры в отношении концентрации собственности СМИ в руках отдельных людей и организаций. Нужно ограничить содержание СМИ за счёт госбюджетов. Если бы эти процессы были запущены десять лет назад, то не дошло бы до того, как в Венгрии, где средства массовой информации могут работать только при 90% государственного финансирования.

Ранее ряд неправительственных и журналистских организаций подвергли критике эти предложения Еврокомиссии как недостаточно амбициозные. Правозащитники осудили попытки некоторых государств смягчить положения о запрете онлайн-слежки за журналистами и о защите их источников. Со своей стороны Европарламент заявил, что правила, ограничивающие применение шпионских программ, должны оставаться строгими.