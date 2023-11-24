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Перемирие с Израилем открывает "окно" для гуманитарной помощи Газе

Палестинцы бегут со своим скарбом из Газы под прицелом израильских танков
Палестинцы бегут со своим скарбом из Газы под прицелом израильских танков Авторское право Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Isabel Marques da Silva
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Программа "О положении Союза": ЕС и ООН готовы помогать Газе и после прекращения огня. Визит Шарля Мишеля в Украину. Надо избавляться от упаковочных отходов

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Программу "О положении Союза" ведет из Брюсселя Изабель Маркеш да Силва: "На этой неделе было достигнуто долгожданное перемирие между Израилем и ХАМАС. Соглашение позволит вернуть на свободу группу женщин и детей из числа израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС, и палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

ЕС приветствовал эту новость, надеясь, что она создаст условия для значительного  увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Палестинские территории также снова получат деньги на развитие, которые подверглись пересчету.

Блок является крупнейшим международным донором средств, предназначенных для оказания долгосрочного воздействия и направляемых в такие области, как инфраструктура и государственные услуги.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что она продолжит выплаты в этом месяце после того, как ее внутренняя проверка не выявила попадания средств ЕС не в те руки:

Проверка не обнаружила никаких признаков того, что деньги ЕС прямо или косвенно послужили интересам террористической организации ХАМАС. Проверка показала, что существующая система контроля сработала. В результате выплаты палестинским бенефициарам и Ближневосточному агентству ООН будут продолжаться без задержек.

Выделение гуманитарной помощи и средств на нужды развития осуществляется в основном неправительственными организациями и агентствами ООН. Объединенные Нации недавно дали оценку социально-экономических последствий войны и сообщили, что около половины домов, больниц, школ и дорог были разрушены.

ООН готовится помогать Газе и после перемирия

Жорж Морейра да Силва, исполнительный директор Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), на этой неделе посетил Брюссель, чтобы встретиться с несколькими сотрудниками учреждений ЕС. Мы воспользовались возможностью поговорить с ним о помощи, которая оказывается нестабильным территориям в сферах инфраструктуры и государственных услуг. Беседа началась с ситуации в секторе Газа.

Euronews: Как вы рассматриваете перемирие на несколько дней в Газе? Дает ли это новую возможность для усиления гуманитарной помощи? 

Морейра да Силва: За пять недель мы видели больше убитых детей, чем во всех конфликтах в мире за последние четыре года. Мы видели, как ударам подвергались даже объекты ООН. Я думаю, очень важно, чтобы это окно, которое сейчас открывается, позволило предоставить больше помощи. Но в случае, если, к сожалению, окно закроется, мы продолжим иметь возможность предоставлять дополнительную помощь. За последние четыре недели перед кризисом в Газу въезжало в среднем 500 грузовиков. Сейчас в Газу едут в среднем 40 грузовиков. Очевидно, что это значительно ниже, чем нужно для удовлетворения основных потребностей. Для этого требуется сто грузовиков.

Euronews:  На этот раз, как вы думаете, будет ли разрешен ввоз в Газу топлива? Не только еды, лекарств, вода и других грузов.

Морейра да Силва: Соглашение, заключенное Управлениям ООН по обслуживанию проектов, действующее с 2018 года, очень четкое: мы завозим топливо из Израиля, и каждый день через ЮНОПС на электростанцию в Газе поступает 5 тыс литров топлива. Благодаря этому мы увеличили доступ к электричеству в Газе с пяти часов в день (только с пяти часов в день!) до 12 часов в день. В течение шести лет мы обеспечивали электроснабжение каждый день, без каких-либо сбоев, без споров, без риска. Мне не допускали его снижения до  уровня, который мог бы стать причиной протестов. А такое было возможно.

Euronews: На ваших встречах с представителями институтов Евросоюза вы также говорили о войне в Украине, вы посещали эту страну. Каковы условия для скорейшего восстановления Украины? В каких городах? Действительно ли это уже осуществимо и целесообразно?

Морейра да Силва: Я скажу, что это не только возможно, но и обязательно. Нельзя заставить все население Украины ждать, пока не кончится война. Мы уже начали. В  практическом плане, при поддержке Еврокомиссии, мы восстанавливаем 70 школ, восемь из них уже отстроены полностью. Я думаю, что мы должны быть привержены делу поддержки Украины не только в краткосрочной, но и в средне- и долгосрочной перспективе. Мы знаем, что нужно: 411 миллиардов долларов нужны.

Надо избавляться от упаковочных отходов

Европейский парламент утвердил на этой неделе новые правила, направленные на значительное сокращение упаковочных отходов. Ежегодно их производится в ЕС 80 млрд тонн. Закон поможет уменьшить этот объем на 20% или 30%. Доклад об отходах еще предстоит согласовать с правительствами 27 стран-членов.

Председатель парламентского комитета по окружающей среде Паскаль Канфэн ожидает, что закон изменит ментальность упаковочной промышленности и других секторов, использующих одноразовый пластик:

Приведу один пример: McDonalds лоббирует сохранение своей модели одноразового использования. Она заключается в том, что все необходимое для еды вы используете только один раз. Против такой модели имеется очевидное возражение: если вы приходите в ресторан, будь то McDonalds, KFC, или Burger King, не покупаете еду на вынос, а потребляете ее на месте, то почему вы должны использовать для питья колы одноразовый стаканчик, а не обычный стеклянный стакан. Почему?

Визит Шарля Мишеля в Украину

Поддержка Евросоюзом Украины включает в себя регулярные визиты одного из его главных руководителей в эту страну. На этой неделе это был Шарль Мишель, председатель Европейского совета, который хотел отметить 10-летие революции на Майдане. Массовые протесты свергли поддерживаемого Москвой президента и поставили Киев на решительно прозападный курс.

Мишель заявил, что «герои и героини отдали свои жизни, отстаивая Ассоциацию Украины с ЕС, а также свободу и демократию".

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Во время рабочей встречи президент Украины выразил надежду, что его страна получит зеленый свет для начала официальных переговоров о вступлении в Евросоюз. Решение об этом будет принято во время саммита ЕС в следующем месяце, и Владимир Зеленский подчеркнул, что оно поможет Украине «поверить в справедливость».

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