Программа "О положении Союза": ЕС и ООН готовы помогать Газе и после прекращения огня. Визит Шарля Мишеля в Украину. Надо избавляться от упаковочных отходов

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Программу "О положении Союза" ведет из Брюсселя Изабель Маркеш да Силва: "На этой неделе было достигнуто долгожданное перемирие между Израилем и ХАМАС. Соглашение позволит вернуть на свободу группу женщин и детей из числа израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС, и палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

ЕС приветствовал эту новость, надеясь, что она создаст условия для значительного увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Палестинские территории также снова получат деньги на развитие, которые подверглись пересчету.

Блок является крупнейшим международным донором средств, предназначенных для оказания долгосрочного воздействия и направляемых в такие области, как инфраструктура и государственные услуги.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что она продолжит выплаты в этом месяце после того, как ее внутренняя проверка не выявила попадания средств ЕС не в те руки:

Проверка не обнаружила никаких признаков того, что деньги ЕС прямо или косвенно послужили интересам террористической организации ХАМАС. Проверка показала, что существующая система контроля сработала. В результате выплаты палестинским бенефициарам и Ближневосточному агентству ООН будут продолжаться без задержек.

Выделение гуманитарной помощи и средств на нужды развития осуществляется в основном неправительственными организациями и агентствами ООН. Объединенные Нации недавно дали оценку социально-экономических последствий войны и сообщили, что около половины домов, больниц, школ и дорог были разрушены.

ООН готовится помогать Газе и после перемирия

Жорж Морейра да Силва, исполнительный директор Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), на этой неделе посетил Брюссель, чтобы встретиться с несколькими сотрудниками учреждений ЕС. Мы воспользовались возможностью поговорить с ним о помощи, которая оказывается нестабильным территориям в сферах инфраструктуры и государственных услуг. Беседа началась с ситуации в секторе Газа.

Euronews: Как вы рассматриваете перемирие на несколько дней в Газе? Дает ли это новую возможность для усиления гуманитарной помощи?

Морейра да Силва: За пять недель мы видели больше убитых детей, чем во всех конфликтах в мире за последние четыре года. Мы видели, как ударам подвергались даже объекты ООН. Я думаю, очень важно, чтобы это окно, которое сейчас открывается, позволило предоставить больше помощи. Но в случае, если, к сожалению, окно закроется, мы продолжим иметь возможность предоставлять дополнительную помощь. За последние четыре недели перед кризисом в Газу въезжало в среднем 500 грузовиков. Сейчас в Газу едут в среднем 40 грузовиков. Очевидно, что это значительно ниже, чем нужно для удовлетворения основных потребностей. Для этого требуется сто грузовиков.

Euronews: На этот раз, как вы думаете, будет ли разрешен ввоз в Газу топлива? Не только еды, лекарств, вода и других грузов.

Морейра да Силва: Соглашение, заключенное Управлениям ООН по обслуживанию проектов, действующее с 2018 года, очень четкое: мы завозим топливо из Израиля, и каждый день через ЮНОПС на электростанцию в Газе поступает 5 тыс литров топлива. Благодаря этому мы увеличили доступ к электричеству в Газе с пяти часов в день (только с пяти часов в день!) до 12 часов в день. В течение шести лет мы обеспечивали электроснабжение каждый день, без каких-либо сбоев, без споров, без риска. Мне не допускали его снижения до уровня, который мог бы стать причиной протестов. А такое было возможно.

Euronews: На ваших встречах с представителями институтов Евросоюза вы также говорили о войне в Украине, вы посещали эту страну. Каковы условия для скорейшего восстановления Украины? В каких городах? Действительно ли это уже осуществимо и целесообразно?

Морейра да Силва: Я скажу, что это не только возможно, но и обязательно. Нельзя заставить все население Украины ждать, пока не кончится война. Мы уже начали. В практическом плане, при поддержке Еврокомиссии, мы восстанавливаем 70 школ, восемь из них уже отстроены полностью. Я думаю, что мы должны быть привержены делу поддержки Украины не только в краткосрочной, но и в средне- и долгосрочной перспективе. Мы знаем, что нужно: 411 миллиардов долларов нужны.

Надо избавляться от упаковочных отходов

Европейский парламент утвердил на этой неделе новые правила, направленные на значительное сокращение упаковочных отходов. Ежегодно их производится в ЕС 80 млрд тонн. Закон поможет уменьшить этот объем на 20% или 30%. Доклад об отходах еще предстоит согласовать с правительствами 27 стран-членов.

Председатель парламентского комитета по окружающей среде Паскаль Канфэн ожидает, что закон изменит ментальность упаковочной промышленности и других секторов, использующих одноразовый пластик:

Приведу один пример: McDonalds лоббирует сохранение своей модели одноразового использования. Она заключается в том, что все необходимое для еды вы используете только один раз. Против такой модели имеется очевидное возражение: если вы приходите в ресторан, будь то McDonalds, KFC, или Burger King, не покупаете еду на вынос, а потребляете ее на месте, то почему вы должны использовать для питья колы одноразовый стаканчик, а не обычный стеклянный стакан. Почему?

Визит Шарля Мишеля в Украину

Поддержка Евросоюзом Украины включает в себя регулярные визиты одного из его главных руководителей в эту страну. На этой неделе это был Шарль Мишель, председатель Европейского совета, который хотел отметить 10-летие революции на Майдане. Массовые протесты свергли поддерживаемого Москвой президента и поставили Киев на решительно прозападный курс.

Мишель заявил, что «герои и героини отдали свои жизни, отстаивая Ассоциацию Украины с ЕС, а также свободу и демократию".

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Во время рабочей встречи президент Украины выразил надежду, что его страна получит зеленый свет для начала официальных переговоров о вступлении в Евросоюз. Решение об этом будет принято во время саммита ЕС в следующем месяце, и Владимир Зеленский подчеркнул, что оно поможет Украине «поверить в справедливость».