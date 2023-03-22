Шарль Мишель: "Если не поддержать Украину сейчас, мир будет менее безопасным в будущем"

Перед двухдневным саммитом ЕС в Брюсселе о важнейших решениях, обсуждаемых руководством Евросоюза, Euronews рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Эфи Кутсокоста, Euronews:Хочу с вами поговорить о принимаемых Европой решениях в преддверии саммита ЕС, на котором вы вместе с другими лидерами блока собираетесь обсудить ряд важных вопросов, включая войну в Украине, положение дел в европейской экономике и ее конкурентоспособность. Какая проблема сейчас наиболее актуальна, что может задержать обсуждение до позднего вечера?

Шарль Мишель, председатель Европейского совета: Самый важный вопрос связан с экономикой Евросоюза и последствиями войны, развязанной Россией против Украины. В последние недели мы работали с Еврокомиссией над краткосрочными мерами по поддержке наших предприятий. В то же время мы считаем, что важно решать вопросы долгосрочной конкурентоспособности Евросоюза. Мы сталкиваемся с множеством серьезных проблем одновременно: последствия войны, цены на энергоносители, поставки энергии, климатический кризис, цифровой переход, необходимость для ЕС инвестировать в инновации, наше будущее, чтобы убедиться, что мы стоим на страже европейского процветания.

Euronews: Экономика будет актуальной темой на этом саммите. Чем грозит ЕС крах банков Кремниевой долины и Credit Suisse? Стоит ли беспокоиться?

Шарль Мишель: Я спокоен. В последние несколько лет мы много работали с европейскими институтами и экспертами над укреплением нашей финансовой системы. В пятницу утром у нас будет обмен мнениями с президентом Европейского центрального банка, председателем Еврогруппы, другими лидерами. Мы следим за тем, что происходит в Швейцарии и Соединенных Штатах. Но я убежден, что у нас есть все необходимые инструменты для сохранения стабильности.

Euronews: Может ли этот кризис подтолкнуть Европу к решительным действиям по созданию уже давно обсуждаемого Банковского союза?

Шарль Мишель: На мой взгляд, случившееся не повод для принятия подобных решений, но это дополнительный аргумент для того, чтобы стремиться к достижению прогресса по Банковскому союзу. Два или три последних года мы много работали над этим вопросом. Возможно, пришло время ускорить процесс. Надеюсь, что удастся дать политический импульс министрам финансов, чтобы ускориться. Кроме того, есть еще одна важная тема - союзы рынков капитала, и она связана с конкурентоспособностью ЕС. Существует огромная потребность в наращивании инвестиций в Европе, вложений в инновации, в «зеленый переход», цифровую трансформацию. Нужно больше политической воли, чтобы действовать и добиваться прогресса в создании союза рынков капитала.

Euronews: Сейчас пересматривается стратегия конкурентоспособности Евросоюза. На ваш взгляд, предложение, которое находится на обсуждении, достаточно хороший противовес принятому в США Закону о снижении инфляции?

Шарль Мишель: Да, я в этом уверен. Еще до решения Соединенных Штатов мы приняли несколько смелых шагов, касающихся Фонда восстановления, многолетних финансовых рамок, обратили внимание на все финансовые инструменты на национальном уровне. С другой стороны, ясно, что это правильный момент для принятия необходимых решений, особенно в области инноваций, инвестиций, а также капиталовложений в образование, что также является серьезным вызовом для нашего будущего.

Euronews: Давайте отвлечемся от экономики. На этой неделе была достигнута договоренность об отправке Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. Это переломный момент в войне?

Шарль Мишель: Это чрезвычайно важно, во-первых, для поддержки Украины. Вы знаете, что несколько недель назад Зеленский был здесь, в Брюсселе. Мы говорили о дополнительных поставках военной техники, военной помощи. То, что мы делаем сейчас, на мой взгляд, очень важно для будущего ЕС. Решение о сотрудничестве в совместной закупке боеприпасов - это важнейший шаг для обеспечения европейской обороны. В прошлом мы обсуждали данный вопрос: для кого-то это были просто теоретические дебаты, сейчас это наша реальность. После полномасштабного вторжения в Украину мы приняли несколько смелых решений. Например, когда Жозеп Боррель согласился предоставить Украине летальное оружие. Это было невозможно представить как за несколько недель до начала вторжения, так и год спустя. Решение о поставках боеприпасов - еще один шаг в укреплении европейской обороны.

Euronews: Где проходит красная линия между отправкой оружия в Украину и превращением в одну из воюющих сторон?

Шарль Мишель: Очевидно, что мы хотим помочь Украине выстоять, хотим поддержать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет. Намерения нападать на Россию, без сомнений, нет. Есть агрессор. И это Россия. Есть жертвы, и это трагедия для украинского народа. Мы защищаем демократические принципы и ценности, поддерживая Украину так, как можем. Мы придерживаемся международного права, поскольку убеждены - если не поддержать Украину сейчас, мир будет менее безопасным в будущем.

Euronews: Есть новости и из России. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Что вы думаете по этому поводу? Каково ваше мнеине о мирном плане Пекина?

Шарль Мишель: Давайте внесем ясность. Есть формула мира Владимира Зеленского, которая основана на уставе ООН и международном праве. Мы поддерживаем формулу мира Зеленского. Это первое.

Во-вторых, несколько месяцев назад у меня была возможность лично встретиться с господином Си в Пекине и объяснить, почему мы убеждены в важности того, чтобы Китай не поддерживал Россию в военном плане и выступал за стабильность на основе международного права и Устава ООН. У меня была долгая дискуссия с Си Цзиньпином. Я не наивен и знаю, что между КНР и Россией существуют тесные связи. C другой стороны, в нынешних обстоятельствах нам нужно взаимодействовать с Китаем, не потому, что мы во всем с ним согласны, а наоборот, потому что нам нужно защищать наши интересы и отстаивать наши принципы.

Euronews: Так этот мирный план Пекина показался вам убедительным?

Шарль Мишель: Этот мирный план - не то, во что верим мы. Мы поддерживаем формулу мира, предложенную президентом Зеленским, которая основана на уставе ООН, международном праве и многостороннем подходе.