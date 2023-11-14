Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась из-за дождя

В ООН заявляют, что в ближайшие 48 часов связь с сектором может полностью оборваться.

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Условия, в которых оказались жители сектора Газа, ухудшились из-за проливного дождя. Сотни тысяч палестинских семей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться на юг из-за боевых действий.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) уже открыла 154 приюта для их размещения, но все они переполнены. Сотни людей пользуются одним туалетом и душем.

Палестинское информационное агентство WAFA опубликовала видеокадры того, как люди стоят в очереди за едой в Рафахе во время непрекращающихся израильских бомбардировок. Мешок муки в этом районе стоит уже 200 долларов.

В ООН заявляют, что в ближайшие 48 часов у телекоммуникационных компаний закончится топливо для работы центров обработки данных и узлов связи.