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Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась из-за дождя

Дети в очереди за едой
Дети в очереди за едой Авторское право Hatem Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
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В ООН заявляют, что в ближайшие 48 часов связь с сектором может полностью оборваться.

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Условия, в которых оказались жители сектора Газа, ухудшились из-за проливного дождя.  Сотни тысяч палестинских семей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться на юг из-за боевых действий. 

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) уже открыла 154 приюта для их размещения, но все они переполнены. Сотни людей пользуются одним туалетом и душем. 

Палестинское информационное агентство WAFA опубликовала видеокадры того, как люди стоят в очереди за едой в Рафахе во время непрекращающихся израильских бомбардировок. Мешок муки в этом районе стоит уже 200 долларов. 

В ООН заявляют, что в ближайшие 48 часов у телекоммуникационных компаний закончится топливо для работы центров обработки данных и узлов связи.

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