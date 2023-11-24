Сектор Газа: временное перемирие

После заключения перемирия, тысячи беженцев из Газы возвращаются домой на юг страны в район Хан-Юнис. По данным ООН, более половины домов палестинцев повреждены или разрушены. Многие жители Газы не уверены, что после возвращения у них будет крыша над головой

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После заключения перемирия, тысячи беженцев из Газы возвращаются домой на юг страны в район Хан-Юнис.

По данным ООН, более половины домов палестинцев повреждены или разрушены, и многие жители Газы не уверены, что после возвращения у них будет крыша над головой.

Умм Ибрагим Асфур, вынужденная переселенка из деревни к востоку от Хан-Юниса:

— Трудно выразить словами наши чувства и то, что мы видим. Зрелище ужасающее. Если бы на нас обрушилось цунами, все было бы не так страшно.

Кроме того, несмотря на угрозы ЦАХАЛа, сотни людей направляются из южного Вади Газа из центральной части на север сектора. Израиль заявил, что будет блокировать попытки возвращения.

До сих пор не ясно, сможет ли Красный Крест посетить заложников, которые по-прежнему остаются в Газе.

Доктор Тали Газит, доцент университета:

— Я надеюсь, что все заложники в конце концов будут освобождены, и все семьи смогут обнять своих близких. Я думаю, только так мы сможем сказать, удалось найти выход из этой ситуации, этой ужасной ситуации.

Перемирие позволило начать поставки столь необходимой гуманитарной помощи в Газу. Израиль разрешил ввоз по 130 тыс. литров топлива в день. Это лишь небольшая часть ежедневных потребностей, составляющих, по оценкам, более 1 млн. литров.

Прекращение боевых действий принесло некоторое облегчение 2,3-миллионному населению Газы, которое в течение нескольких недель подвергается израильским бомбардировкам.