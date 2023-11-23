Как победа в Нидерландах ультраправых и евроскептиков повлияет на ЕС?

Победившая на выборах в Нидерландах Партия свободы предлагала провести референдум о выходе из Евросоюза. Брюссель рассчитывает на сохранение целостности ЕС

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Много сложностей для Европейского Союза могут создать прошедшие в среду в Нидерландах досрочные выборы. На них победила состоящая в основном из евроскептиков ультраправая Партия свободы. Она получила 37 парламенских мест. Это далеко от абсолютного большинства, но достаточно, чтобы позволить ее лидеру Герту Вилдерсу возглавить возможное коалиционное правительство. В ходе предвыборной компании от предлагал референдум о выходе Нидерландов из Евросоюза. На данный момент Брюссель, похоже, не обеспокоен предстоящими в Амстердаме и Гааге переменами.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер:

Выборы проводятся через регулярные промежутки времени в государствах Евросоюза. Это само по себе не ставит под сомнение членство какой-либо страны в ЕС. Мы продолжаем рассчитывать на активное участие Нидерландов в деятельности Европейского Союза.

В Евросоюзе считают маловероятным выход из него Нидерландов (нексит), по примеру британского "брексита". Однако, получив бразды правления, Вилдерс может занять более жесткие, чем у других лидеров ЕС, позиции в отношении миграции, военной помощи Украине и общего бюджета.

Глава аналитического центра EUmatrix Дору Франтеску:

Голландское правительство не может развернуть на 180 градусов свой курс по отношению к Украине. Но все равно возникнут определенные трудности в достижении консенсуса с другими членами ЕС. При этом, с приходом Вилдерса к власти, Нидерланды будут склонны более скупо переводить средства в бюджет Евросоюза в рамках многолетнего финансового плана, который должен быть согласован довольно скоро. Даже когда правительство в Нидерландах было проевропейским, простые голландцы критиковали его внешнюю финансовую политику, настаивая на том, чтобы не увеличивать выплаты в бюджет ЕС. Теперь, с новым правительством, это может быть еще заметнее.

Однако для того, чтобы получить большинство, Партии свободы Вилдерса необходимо иметь в парламенте как минимум 76 своих членов. Переговоры о создании коалиции, вероятно, займут много времени, учитывая, что предыдущее правительство Нидерландов было сформировано через 10 месяцев после выборов.

Глава аналитического центра EUmatrix Дору Франтеску:

Большой вопрос заключается в том, смогут голландцы сформировать правительство до или после следующих европейских выборов. Я думаю, что это будет очень важно для Европы. Вопрос в том, кто будет представлять Нидерланды в июне или июле 2024 года, когда будет назначен новый состав Еврокомиссии, и на переговорах определятся приоритеты нового политического цикла в Европе.

По мнению таких экспертов, выборы в Нидерландах не обязательно свидетельствует о том, что по всему Евросоюзу поднимают голову ультраправые и евроскептики. В каждой стране ЕС результат голосования сильно зависит от настроений общества и политической ситуации в национальном масштабе.