Досрочные выборы в Нидерландах: острая борьба за кресло премьера

Четыре партии – от левых до ультраправых – борются за самое широкое представительство в Палате представителей.

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Впервые за 13 лет в Нидерландах будет новый премьер-министр. В пятой по величине экономике ЕС проходят досрочные выборы в парламент. На 150 мест в нижней палате Генеральных штатов претендуют 26 партий.

По итогам избирательной кампании не определилось явного лидера: у четырёх политических сил королевства примерно равные шансы на победу, включая "Партию свободы" (PVV) Герта Вилдерса.

По последним опросам, ультраправый политик и парламентарий с более чем 20-летним стажем может обойти правящую партию. Как отмечают аналитики, Вилдерс умерил антиисламскую риторику и заявил, что "готов" к коалиционным переговорам с правоцентристами (VVD).

Преемница Марка Рютте, и. о. премьера Дилан Йешилгёз-Зегериус, надеется стать первой женщиной-главой правительства. Политик из семьи курдских беженцев заняла неожиданно жёсткую позицию в отношении иммиграции, пообещав ввести двухступенчатую систему предоставления убежища.

За ультраправыми и правоцентристами вплотную следует коалиция левых и "зелёных" во главе с бывшим еврокомиссаром Франсом Тиммермансом.

Созданной всего три месяца назад партии "Новый социальный контракт" центриста Питера Омцигта прочат 4-е место.

От дома Анны Франк в Амстердаме до островов Карибского бассейна – более 13 млн избирателей могут прийти на участки, которые закроются в 21:00 по местному времени.