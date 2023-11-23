Выборы в Нидерландах: выводы аналитиков и планы победившей партии

By Euronews и AP, AFP

Эта победа стала крупнейшей в истории ультраправой партии, возглавляемой Гертом Вилдерсом, скандально известным в том числе своей жёсткой антиисламской риторикой.

1. Историческая победа "Партии свободы"

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Отрыва "Партии свободы" (PVV) Герта Вилдерса, да ещё и такого внушительного, социологи не прогнозировали. Ультраправые получили вдвое больше мест в парламенте, чем после предыдущих выборов.

Это не только лучший результат PVV за всю её историю, но и первый случай со времён Второй мировой войны, когда крупнейшее политическое объединение Нидерландов не принадлежит к либерально-правой или левоцентристской европейской партийной семье.

Как же Вилдерсу это удалось? С успехом мобилизовать своих избирателей он смог ещё в 2021-ом. Но в нынешнем - правый популист привлёк на свою сторону даже тех, кто два года назад на выборах воздержался. И, судя по всему, "Партия свободы" сумела урвать голоса представителей электората других правых партий.

2. Вилдерсу предстоит вести коалиционные переговоры

Хотя PVV удвоила число своих мандатов в Палате представителей законодательном органе страны, но это не означает, что Герт Вилдерс обязательно станет премьер-министром.

Ему нужно будет формировать коалицию с другими партиями, чтобы добиться большинства в парламенте (или пытаться управлять страной в меньшинстве). Значит, ультраправым всё равно придётся идти на уступки и компромиссы.

Лидер партии "Новый социальный контракт", которая была создана всего три месяца назад, заявил, что готов к переговорам с Вилдерсом. По итогам выборов центристы получили, по оценкам, 20 мест.

Левоцентристская коалиция, состоящая из Лейбористской партии и Партии зелёных, по прогнозам, получит 26 мест. Но её лидер Франс Тиммерманс уже исключил вариант сотрудничества с Вилдерсом.

"Мы никогда не создадим коалицию с партиями, которые делают вид, что просители убежища являются источником всех бед", - заявил Тиммерманс.

Нидерландский популист Герт Вилдерс, Гаага, сентябрь 2023 года AP Photo

3. "Информаторы" и "формирующие"

Процесс формирования нового правительства начинается с того, что все партии проводят предварительные обсуждения, чтобы выяснить, в какой комбинации партии могут сработаться, вместе преодолев порог в 76 кресел в 150-местном парламенте.

Затем нижняя палата назначает "информатора", который отвечает за определение возможных контуров коалиционного соглашения. До 2012 года его назначал король.

Когда становится ясно, что группа партий способна работать сообща, назначается "формирующий" - почти всегда это представитель партии-победительницы, он начинает работу по формированию потенциального кабинета министров.

Затем партии подписывают коалиционное соглашение, и новое правительство представляет свои планы нижней палате парламента, которая затем должна высказаться за или против них на голосования о доверии.

4. Формирование нового кабинета займёт много времени.

Аналитики считают, что переговоры будут сложными и продолжительными по времени.

Обычно нидерландские партии месяцами борются за то, чтобы в коалиционное соглашение вошло как можно больше пунктов их программ.

После выборов 2021 года на создание коалиции, которая должна была стать последней для уходящего премьер-министра Марка Рютте, ушли рекордный 271 день.

На этот раз может потребоваться ещё больше времени. Политологи считает, что сформировать правительство удастся не раньше лета 2024 года.

До тех пор Марк Рютте и его кабинет останутся у руля.

Нидерландский политик Герт Вилдерс с бельгийским коллегой Филиппом Девинтером выступают в парламенте Нидерландов, ноябрь 2017 г. Geert Vanden Wijngaert/AP

5. Nexit: Герт Вилдерс хочет провести референдум о выходе из ЕС

Хотя создание альянсов и совместная работа в коалиционном правительстве требуют компромиссов, у Герта Вилдерса есть ряд политических планов, которые вызывают тревогу у многих в Европе, а особенно - официального Брюсселя.

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Аналитики считают, что у нидерландцев нет особого желания, чтобы их страна покинула ЕС. Но Вилдерс говорит, что хочет провести референдум "Nexit".

Также он намеревается "прекратить предоставление убежища" и "запретить исламские школы, Кораны и мечети", хотя в среду вечером он пообещал не нарушать законы и конституцию страны, в которой закреплена свобода вероисповедания и выражения мнений.

Герт Вилдерс ещё активно поддерживает Израиль, выступает за перенос нидерландского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и закрытие дипломатического представительства Нидерландов в Рамалле - главном административном центре Палестинской автономии.