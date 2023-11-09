Социалистическая партия Испании заключила соглашение с сепаратистской партией "Вместе за Каталонию". Это открывает для исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса путь к формированию коалиционного правительства

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После безрезультатных выборов в июле Испания находилась в политическом тупике. Но теперь исполняющий обязанности премьер-министра приблизился к формированию нового кабинета.

Педро Санчес несколько недель вел переговоры с бывшим лидером каталонских сепаратистов, а теперь депутатом Европарламента, который бежал в Бельгию в 2017 году после референдума о независимости.

Партия Карлеса Пучдемона (Junts per Catalunya) "Вместе за Каталонию" предложила семь своих голосов в поддержку правительства, которое возглавит Санчес. Соглашение об этом было заключено в среду в Брюсселе в присутствии Пучдемона:

«Мы вступаем в беспрецедентный этап, когда нужно изучить и использовать все возможности. Все будет зависеть от наших амбиций, от нашей способности использовать инструменты, о которых мы договорились. Наши усилия не должны быть ограничены ничем, кроме воли народа Каталонии».

За свою поддержку будущей правящей коалиции сепаратисты просят амнистии для каталонских политиков и активистов движения за независимость, которые участвовали в неудавшейся попытке вывести автономное сообщество из состава королевства. Детали закона об амнистии и ее масштабы пока неизвестны, но в Испании уже вспыхнули протесты. Такую цену социалисты готовы заплатить за то, чтобы удержаться у власти. Это признал организационный секретарь партии PSOE Сантос Сердан:

"Это соглашение представляет собой историческую возможность покончить с конфликтом, который может и должен быть улажен только политическим путем. Разногласия между нами должны быть разрешены посредством переговоров. Соглашение заключено несмотря на глубокие различия во мнениях между двумя сторонами».

Брюссель обычно не вмешивается в споры между Мадридом и Барселоной. Но в среду в письме, адресованном испанским министрам, еврокомиссар по юстиции из Бельгии (которой самой угрожает территориальный раскол) запросил дополнительную информацию о возможном законе об амнистии. Дидье Рейндерс сообщил, что с Еврокомиссией связалось по этому поводу «большое количество граждан», которые выражали «серьезные опасения».