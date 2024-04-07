Европейские социалисты встречаются в Бухаресте

By Euronews

Как заручиться поддержкой европейского электората? Канцлер Германии Шольц прибыл в Румынию и призвал левоцентристов к единству

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Лидеры Партии европейских социалистов (ПЕС) встретились в субботу в Бухаресте, чтобы обсудить программу и стратегию в преддверии выборов в ЕС в июне. Пока что ПЕС входит в группу социалистов и демократов, вторую по величине в Европарламенте. Но опросы указывают на значительный сдвиг электората вправо на предстоящих выборах, и именно это беспокоит социалистов.

Канцлер Германии Олаф Шольц, участвовавший в бухарестской встрече, выступил против правых популистов, упомянув об "угрозах нашей объединенной Европе": "Они готовы разрушить то, что мы построили для детей; они разжигают настроения против беженцев и меньшинств".