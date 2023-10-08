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Протест против амнистии каталонских сепаратистов

Митинг в Барселоне против плана амнистии каталонским сепаратистам
Митинг в Барселоне против плана амнистии каталонским сепаратистам Авторское право Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Оппозиционные партии Испании протестуют против намерения и.о. премьера Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов. Они обвиняют его в использовании амнистии для сохранения власти.

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Испанские правые присоединились к массовому митингу в Барселоне в воскресенье, чтобы выразить своё возмущение планом предоставить каталонским сепаратистам амнистию в обмен на политическую поддержку нового левого правительства.

Акция протеста была вызвана инициативой исполняющего обязанности премьер-министра социалиста Педро Санчеса. Он намерен  предложить амнистию каталонским сепаратистам, которым грозит судебный иск в связи с провозглашением независимости в 2017 году, в обмен на их поддержку, чтобы снова возглавить правительство.

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