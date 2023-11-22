Обсуждение испанского закона об амнистии дошло до Европарламента

Споры по поводу испанского закона об амнистии сепаратистам дошли до Европарламента. Крупнейшая фракция осудила сделку премьер-министра Педро Санчеса с бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном

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Правоцентристы и либералы призвали провести дебаты о том, что они считают нарушением верховенства права. Хотя лидеры этих фракций не подвергают сомнению легитимность правительства Испании, они считают, что закон об амнистии идет вразрез с разделением властей, подрывает независимость испанской судебной системы и нарушает принципы правового государства.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер:

Мы обеспокоены развитием некоторых событий. Нужно поддерживать высокий уровень верховенства права не только в Восточной Европе, но и в классических западноевропейских странах. Санчес решил его нарушить, чтобы заручиться поддержкой Пучдемона, и проявил при этом личный эгоизм.

Закон об амнистии, под которую попали соратники бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, помог Педро Санчесу остался премьер-министром Испании. На следующей неделе представители Брюсселя и Мадрида встретится для обсуждения этого документа.

А в Страсбурге евродепутат из Испании и лидер социалистов высказалась за сохранение территориальной целостности королевства и использовала этот политический кризис для нападок на главу крупнейшей фракций - Европейской народной партии.

Лидер социал-демократов Иратче Гарсия:

Уважаемые законодатели, для преодоления величайшего территориального кризиса испанской демократии есть только два пути: путь диктата и угроз или путь диалога, понимания и примирения. Господин Вебер, лгать неправильно, а вы солгали.

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс обещает дать на следующей неделе объективную и беспристрастную оценку испанского закона. Он обеспечит амнистию тем каталонцам, кто участвовал в сепаратистском движении в период с 2012 по 2023 год, включая Пучдемона, который бежал в Бельгию после референдума о независимости. Сделка премьера-социалиста Санчесом и двумя партиями, выступающими за независимость Каталонии, вызвала в Испании масовые выступления протеста. Их участники также требовали соблюдения верховенства права.