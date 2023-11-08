Семьи израильских заложников просят о помощи Европарламент

Европарламент узнал имена и лица израильских заложников. Об их освобождении хлопочут родственники и депутаты с влиянием на Ближнем Востоке

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Прошло больше месяца с тех пор, как группировка ХАМАС захватила в Израиле более двухсот мирных жителей, в том числе много детей и подростков. Несколько их родственников посетили в среду Европейский парламент в надежде, что он поможет вернуть этих заложников домой. Шай Венкерт показал депутатам видеозапись того, как обращаются с его сыном Омером:

«Вот моего сына мучают и готовятся убить. На него наставили ствол. Он в наручниках, но бесстрашно смотрит в камеру и говорит: "не бейте меня, я же в наручниках». Омеру 22 года, он очень симпатичный, очень красивый мальчик. Он пошел на вечеринку, на фестиваль Supernova, чтобы насладиться счастьем, свободой и любовью».

Еще четверо жителей Израиля и стран Евросоюза призывают евродепутатов воспользовались своим влиянием на Ближнем Востоке для освобождение заложников.

Йони Ашер очень переживает за свою жену и двух дочерей, которые до сих пор томятся к неволе у ХАМАС. Его теща, которую также схватили, была убита в тот день боевиками. Все они являются гражданами ЕС. В первые же дни после нападения ХАМАС на Израиль Йони решил отправиться в Брюссель. Вместо того, чтобы брать в руки оружие и наверняка погибнуть, он решил искать помощи у европейских политиков.

«Я ничего не мог сделать. Я был беспомощен. Я знал, что рядом убивают людей, но ничего не мог в этой связи предпринять, просто в отчаянии упал на пол. Но потом я подумал: надо либо бороться за жизнь своей семьи, либо умереть. Так что у меня не два выбора. У меня только один выбор".

Йони сказал в интервью Euronews, что не держит зла на мирных жителей Газы, тем более палестинских детей:

«Знаете что? Если бы у человека, который похитил моих малышек, были сын и дочь, были мальчик и девочка, и они оказались бы прямо здесь, рядом со мной, знаете, что бы я сделал? Я бы обнял их и поцеловал. Вы знаете, почему? Потому что дети есть дети. А что бы вы сделали на моем месте? Что бы вы сделали, если бы ваших детей похитили из гостиной их бабушки? Разве вы не использовали бы любые средства, которые у вас есть, чтобы вернуть их и спасти их жизни?"

Шай и Йони поддерживают решения и действия Израиля в секторе Газа. Но некоторые другие родственники просят правительство начать переговоры с ХАМАС. Все они выражают надежду на то, что кровопролитие скоро прекратится.