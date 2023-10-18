Большинство депутатов Европарламента считают, что Израиль имеет право на самооборону, а мирные палестинцы - на защиту.

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В Европарламенте состоялось первое обсуждение войны между ХАМАС и Израилем после её эскалации. Большинство депутатов говорили о том, что Израиль имеют право на самооборону, а палестинское мирное населения - на защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. Об этом же заявила председатель Еврокомиссии. Некоторые государства-члены Евросоюза обвиняют в Урсулу фон дер Ляйен в оказании большей поддержки израильтянам после того, как в ходе своей поездки на Ближний Восток она не встретилась с представителями палестинцев.

Глава исполнительной власти объяснила свою позицию законодателям:

"Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным правом. ХАМАС – террористы, и палестинский народ также страдает от их терактов. И мы должны его поддержать. Нет никакого противоречия в том, чтобы проявлять солидарность с Израилем и действовать в соответствии с гуманитарными потребностями палестинского народа".

В среду, на планерной сессии в Страсбурге было объявлено, что за последние 11 дней боевики ХАМАС убили около 1400 гражданских лиц Израиля, а его военные убили в ответ 3500 палестинцев, четверть из которых - дети. В заложниках остаются около двухсот мирных израильтян. Депутаты призвали Евросоюз выработать единую позицию в отношении двух сторон этой войны:

Правоцентрист из Греции Анна-Мишель Асимакопулу:

"Давайте осуждать нападение террористической организации ХАМАС. Конечно, нужно защищать невинных палестинцев, оказывать им гуманитарную помощь. Но нужно и признать однозначное право Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным и правом, а также, конечно, призвать к безоговорочному и немедленному освобождению заложников. Обо всем этом мы должны заявить в один голос. И знаете, что? Если мы не сможем объединиться вокруг этого общего послания, то, честно говоря, позор нам".

Социал-демократ из Словении Матьяз Немец:

"Газа это своего рода тюрьма под открытым небом. Так это сейчас, так это было и все последние годы. Мы должны это понимать. А в Израиле в последние шесть месяцев очень непоследовательно вело себя крайне правое правительство Нетаньяху. Поэтому нам трудно понять, какова сейчас позиция израильских властей".

Корреспондент Euronews Шона Маррей передаёт из Страсбурга:

"Тем временем в Европе и в Соединённых Штатах выражают опасения, что такие страны, как Иран и Россия, воспользуются этим последнии вооруженным конфликтом для дальнейшего нагнетания напряженности. Как отмечают источники в ЕС, Россия уже изображает Евросоюз как лицемера за то, что он не защищает права палестинского населения наравне с правами израильтян, проявляя односторонний подход, как он это делает в отношении Украины".