Украина обещает выполнить условия для вступления в Евросоюз

Программа "О положении Союза": Евросоюз принял план своего дальнейшего расширения. Интервью с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной. Киев признает наличие коррупции. Воздушный мост ЕС в Газу. Попытки вызволить заложников

РЕКЛАМА

**Программу "О положении Союза" ведет из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: **"После вторжения России в Украину тема расширения Европейского союза превратилось из почти табу в приоритетную. На этой неделе Европейская комиссия вновь выразила уверенность в том, что вдобавок к своим нынешним 27 членам блок может принять в себя другие страны, включая ту, которая находится в состоянии войны с Россией.

Орган исполнительной власти ЕС принял пакет «Расширение 2023», в котором рекомендовано начать переговоры с Украиной и Молдовой. Документ также советует предоставить кандидатский статус Грузии. Что касается шести стран Западных Балкан, то самой большой новостью стало предложение начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной.

Решения обо всем этом будут приняты Европейским советом в декабре, но Урсула фон дер Ляйен убеждена, что от этого выиграют все:

«Расширение является важнейшей частью политики Евросоюза. Завершить формирование нашего Союза - это ответить на зов истории, достичь естественного горизонта ЕС. Завершить этого процесс - значит следовать сильной экономической и геополитической логике. Прошлые раунды расширения показали огромные выгоды как для вступающих в Евросоюз стран, так и для ЕС. Мы все выиграем».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал доклад Еврокомиссии «историческим» и пообещал продолжить реформы.

Киев признает наличие коррупции

Важно напомнить, что Евроcоюз готовит 50-миллиардный финансовый инструмент, называемый Фондом поддержки Украины, призванный помочь ей справиться с огромными вызовами.

Хотя прогресс страны получил высокую оценку, украинскому правительству необходимо активизировать работу в нескольких областях.

В интервью Euronews вице-премьер Украины по вопросам интеграции в ЕС Ольга Стефанишина обещала, что будут успешно выполняться такие поставленные перед Киевом задачи, как "де-олигархизация":

«Олигархи официально мертвы, не физически, а как порождение постсоветского переходного периода. Еще многое предстоит выполнить, но нас, по сути, признали как страну, преодолевшую это влияние. И пути назад нет".

Вице-премьер признала наличией коррупции, хотя это и не только украинская проблема:

_"Коррупция присутствует везде. На Украину обращено особое внимание из-за ее приверженности европейскому курсу и из-за финансовой помощи ей. Мы не собираемся останавливаться. Мы собираемся только продолжать наши конструктивные усилия, завоевывать больше доверия, а также решить проблему с этими очень, очень негативными вещами, с которыми мы сталкиваемся во время продолжающейся войны".

_

Воздушный мост ЕС в Газу

Гуманитарный воздушный мост ЕС для доставки грузов помощи жителям сектора Газа завершил свой первый этап восемью рейсами.

Один из них вылетел во вторник из аэропорта Остенде в Бельгии. Местом назначения был Египет, откуда гуманитарная помощь доставляется на грузовиках в Газу через пограничный пункт Рафах. Евросоюз обещает провести второй этап «Воздушного моста» на следующей неделе.

Тем временем ЕС продолжит дипломатические усилия с целью увеличения потока помощи, включая топливо, поставки которого находится под полным запретом Израиля. Об этом сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич:

"Топливо необходимо для питания генераторов, работы больниц, водяных насосов, опреснительных установок, пекарен. Не в последнюю очередь топливо дает возможность сотрудникам гуманитарных организаций передвигаться и доставлять товары людям, которые в них нуждаются. Картина такова: мы пытаемся улучшить снабжение Газы. Мы продолжаем оказывать давление на все стороны с целью принятия необходимых мер, которые мы называем гуманитарными окнами, паузами или прекращением огня".

Попытки высвободить заложников

Израиль обещал на этой неделе ввести «небольшие гуманитарные паузы» в боевых действиях, если это поможет освободить заложников.

Семьи людей, захваченных ХАМАС в Израиле, всеми силами пытаются их вернуть. Родственники заложников приехали в Брюссель на этой неделе.

Небольшая делегация побывала в Европейском парламенте, чтобы встретиться с его депутатами и европейской прессой и потребовать дальнейшего дипломатического давления.

РЕКЛАМА

Среди заложников более 30 детей, пожилые люди, иностранцы, лица с двойным гражданством, а также израильские солдаты".