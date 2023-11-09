ЦАХАЛ: ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа

By Euronews

Израиль утверждает, что ХАМАС потерял контроль над северными районами сектора Газа. Нетаньяху повторил: "Пока заложники не освобождены — прекращение огня невозможно"

РЕКЛАМА

Израиль продолжает наносить удары по городам на севере сектора Газа, несмотря на то, что, по его данным, ХАМАС потерял контроль над регионом.

Очередному прямому попаданию подвергся центр города Бейт-Лахия.

Поступают сообщения о переговорах по освобождению 12 заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, в обмен на 3-дневную гуманитарную паузу.

Премьер-министр Израиля лишь в очередной раз повторяет: "Прекращение огня невозможно пока заложники не вернутся домой".

Я хотел бы покончить со всеми ложными слухами, которые мы слышим со всех сторон, и повторить одну очевидную вещь: без освобождения наших заложников прекращения огня не будет. Все остальное — ложь Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Израильские войска заявляют, что они углубляют наступление на город Газа и утверждают, что нанесли значительный ущерб воздушным и морским силам ХАМАС.

Обе стороны опубликовали видеозаписи боев в городе Газа.

В результате продолжающегося второй месяц конфликта более 50 тыс. палестинцев были вынуждены бежать на юг.

Между тем, верховный комиссар ООН по правам человека назвал контрольно-пропускной пункт в Рафахе "воротами в кошмар наяву". Он жизненно важен для людей, пытающихся покинуть Газу, и для поступающей туда помощи. Но он снова закрыт.

Фолькер Тюрк обвинил ХАМАС в жестоких зверствах, а Израиль - в применении коллективного наказания ко всем палестинцам, и то, и другое, по его словам, равносильно военным преступлениям.