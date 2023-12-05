ХАМАС удерживает многих захваченных в Израиле заложников. Семьи некоторых находятся в Брюсселе, надеясь, что в их освобождении поможет Евросоюз. Двое родственников побеседовали с Euronews

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Израиль возобновил наступление в Газе на ХАМАС после того, как короткий перерыв в боевых действиях подошел к концу. За это время было освобождено 110 заложников – в основном детей, женщин и пожилых людей. Но в секторе все еще остаются в неволе 137 человек. Семьи некоторых из них находятся в Брюсселе в надежде, что Евросоюз сможет добиться скорейшего освобождения заложников, оказав давление на Катар, который ведет об этом переговоры.

Среди похищенных оказался брат Йонатана Шамриза Алон. Их общение прекратилось вскоре после того, как Алон сообщил, что в его дом в кибуце Кфар-аза ворвались боевики ХАМАС.

Йонатан Шамриз, брат Алона:

_Большая часть сотрудников охраны была перебита, и в кибуц проникли более ста террористов. Я заперся в безопасной комнате и молился. Потом, в 10:00 мой младший брат Алон прислал мне сообщение о том, что террористы находятся в его доме. Он сказал, что тихо сидит в своем укрытии и слышит, как они идут. Я ответил, что люблю его, и что он сильный. Он прислал мне смайлик с сердечком. _

Их родственники пришли к выводу, что Алон был убит боевиками ХАМАС. Но через неделю им сообщили, что он похищен и находится в секторе Газа. Больше никакой информации о нём у них нет.

Янит Ашкенази, из другой израильской семьи, также отправилась в Брюссель за содействием в освобождении своей сестры, 30-летней Дороны Штайнбехер. Во время нападения на кибуц Янит присматривала за двумя своими маленькими детьми, а Дорона, которая жила одна, сообщила ей, что прячется под кроватью.

Янит Ашкенази, сестра Дороны:

Мы получали сообщения о том, что в кибуце много террористов. Я сразу позвонила сестре, она сказала, что боится. Дорона была одна под кроватью в потайной комнате. В 10:20 она поговорила с моей мамой, рассказала ей, как сильно она боится, что в дом войдут террористы. Звонок оборвался на середине.

Их родные не имеют никакой новой информации о Дороне. Янит отправила необходимые сестре лекарства, но она не знает, удалось ли Красному Кресту доставить их Дороне.