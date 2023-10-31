Невнятый Евросоюз рискует потерять влияние на Ближнием Востоке

Разногласия в руководстве Европейского союза по поводу нападения ХАМАС на Израиль грозят ослабить влияние ЕС на будущее региона

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Евросоюз не занял единой и твердой позиции в отношении новой войны на Ближнем Востоке, что может подорвать к нему доверие как к гаранту международного права и защитнику гражданского населения во время вооруженного конфликта. Невнятность подхода Брюсселя к происходящему кровопролитию подверглась критике со стороны его партнеров, в том числе короля Иордании. По словам Абдаллы II, Европа считает, что жизнь палестинцев стоит меньше, чем жизнь других. Лидеры ЕС призвали к «гуманитарным паузам» вместо прекращения огня, чтобы обеспечить доставку грузов помощи в Газу. Это предложила, в частности, Германия.

Управляющий директор Eurasia Group Муджтаба Рахман:

«Я думаю, что Германия может быть даже более произраильской в своей поддержке права Израиля на самооборону, чем Соединенные Штаты. И я не думаю, что позиция Германии, которая пользуется поддержкой всей её правящей коалиции, изменится в ближайшем будущем. В среднесрочной перспективе немцы будут поддерживать израильтян независимо от того, как будет продвигаться наземное вторжение в Газу, а также от жертв среди гражданского населения и разрушений, которые мы, вероятно, увидим. И это явно приведет к расколу в Евросовете между теми странами, которые имеют немного другую позицию и взгляд на конфликт. И это, опять же, я думаю, уменьшит европейскую легитимность и влияние».

На Генеральной Ассамблее ООН 4 страны Евросоюза проголосовали против резолюции о прекращении огня, несмотря на то, что Союз согласовал единую позицию днем ранее. 8 проголосовали за, 15 воздержались. Но внутри ЕС всегда были разные позиции по палестинскому вопросу, что не мешало ей играть важную роль в попытках урегулирования на основе принципа двух государств.

Бывший дипломат ЕС Пьер Вимон:

«Она все еще может сыграть свою роль. Но теперь Европе приходится иметь дело с большим сопротивлением со стороны арабских стран. В более широком масштабе, ее менее охотно будут поддерживать многие партнеры на Глобальном Юге, которые в некоторой степени потеряли доверие к европейской дипломатии. Поэтому мы должны это восстановить. Мы должны протянуть руки ко всем этим странам. Не будем забывать, что именно Евросоюз выступил с идеей решения проблемы на основе принципа двух государств, самоопределения палестинского народа и поддержки ООП как представителя палестинского народа».

Евросоюз предложил провести Международную мирную конференцию с целью возобновить переговоры по урегулированию ближневосточной проблемы на основе принципа двух государств. Но эта инициатива, скорее всего, будет отодвинута на второй план, пока продолжается война.