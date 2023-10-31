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Невнятый Евросоюз рискует потерять влияние на Ближнием Востоке

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель (в центре)
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель (в центре) Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Shona Murray
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Разногласия в руководстве Европейского союза по поводу нападения ХАМАС на Израиль грозят ослабить влияние ЕС на будущее региона

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Евросоюз не занял единой и твердой позиции в отношении новой войны на Ближнем Востоке, что может подорвать к нему доверие как к гаранту международного права и защитнику гражданского населения во время вооруженного конфликта. Невнятность подхода Брюсселя к происходящему кровопролитию подверглась критике со стороны его партнеров, в том числе короля Иордании. По словам Абдаллы II, Европа считает, что жизнь палестинцев стоит меньше, чем жизнь других. Лидеры ЕС призвали к «гуманитарным паузам» вместо прекращения огня, чтобы обеспечить доставку грузов помощи в Газу. Это предложила, в частности, Германия.

Управляющий директор Eurasia Group Муджтаба Рахман:

«Я думаю, что Германия может быть даже более произраильской в своей поддержке права Израиля на самооборону, чем Соединенные Штаты. И я не думаю, что позиция Германии, которая пользуется поддержкой всей её правящей коалиции, изменится в ближайшем будущем. В среднесрочной перспективе немцы будут поддерживать израильтян независимо от того, как будет продвигаться наземное вторжение в Газу, а также от жертв среди гражданского населения и разрушений, которые мы, вероятно, увидим. И это явно приведет к расколу в Евросовете между теми странами, которые имеют немного другую позицию и взгляд на конфликт. И это, опять же, я думаю, уменьшит европейскую легитимность и влияние».

На Генеральной Ассамблее ООН 4 страны Евросоюза проголосовали против резолюции о прекращении огня, несмотря на то, что Союз согласовал единую позицию днем ранее. 8 проголосовали за, 15 воздержались. Но внутри ЕС всегда были разные позиции по палестинскому вопросу, что не мешало ей играть важную роль в попытках урегулирования на основе принципа двух государств.

Бывший дипломат ЕС Пьер Вимон:

«Она все еще может сыграть свою роль. Но теперь Европе приходится иметь дело с большим сопротивлением со стороны арабских стран. В более широком масштабе, ее менее охотно будут поддерживать многие партнеры на Глобальном Юге, которые в некоторой степени потеряли доверие к европейской дипломатии.  Поэтому мы должны это восстановить. Мы должны протянуть руки ко всем этим странам. Не будем забывать, что именно Евросоюз выступил с идеей решения проблемы на основе принципа двух государств, самоопределения палестинского народа и поддержки ООП как представителя палестинского народа».

Евросоюз предложил провести Международную мирную конференцию с целью возобновить переговоры по урегулированию ближневосточной проблемы на основе принципа двух государств. Но эта инициатива, скорее всего, будет отодвинута на второй план, пока продолжается война.

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