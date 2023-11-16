Еврокомиссия помогает легальным мигрантам найти работу

Еврокомиссия представила планы создания новой платформы для поиска мигрантами работы по всему блоку на фоне растущей обеспокоенности по поводу все более напряженного состояния рынка труда в ЕС

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Брюссель хочет создать в интернете платформу, с помощью которой легальные мигранты могли бы искать подходящую для себя работу. Это помогло бы заполнить бреши на рынке труда Евросоюза, население которого быстро стареет.

Кроме того это удержало бы нелегалов от путешествия в ЕС по опасному маршруту, заплатив контрабандистам.

"Сегодня в Евросоюзе трудоустроено около десяти миллионов граждан третьих стран, - говорит еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. - Без этих рабочих рук у нас все бы остановилось. Они необходимы для нашей экономики, для сферы услуг. Если посмотреть на демографию, то до 2030 года нам потребуется еще семь миллионов человек в качестве рабочей силы. Такова демографическая тенденция".

С помощью новой онлайн-платформы легальные мигранты смогут найти занятие по своей специальности или повысить свою профессиональную квалификацию до требуемого для этого места уровня.

Глобальная гонка за талантами

"Мы не должны забывать, что у нас есть неиспользованный потенциал рабочей силы внутри ЕС, но этого недостаточно, - говорит вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. - Европа вовлечена в глобальную гонку за талантами. Так же, как мы ведем глобальную гонку за сырье, за энергоносители, мы участвуем в гонке за человеческие ресурсы против очень сильных конкурентов, к которым есть прямые пути для рабочей силы извне: это США, Канада, Новая Зеландия и Австралия".

Брюссель призывает страны ЕС рачительно использовать иностранные руки и мозги, признавать чужие дипломы, сокращать бюрократические процедуры при найме, не допускать расизма и любой дискриминации. Еврокомиссия осуждает популистов, выступающих против трудовой миграции.

"Европа не должна быть неприступной крепостью, Европа должны быть открыта для бизнеса в упорядоченном и регулируемом виде, - продолжает Схинас. - В Европе есть много популистов и демагогов которые предлагают чудодейственные решения для миграционных и кадровых проблем. Мы же предлагаем хорошие решения, которые дают эффект на местах".

По словам Илвы Юханссон, так называемый "пул талантов ЕС" будет соединять соискателей-мигрантов с вакансиями в соответствии с их навыками и квалификацией, помогая решить проблему острой нехватки рабочей силы на внутреннем рынке ЕС.

Участие в кадровом резерве является добровольным для стран-членов, но Брюссель надеется, что такие стимулы, как финансирование профессионального обучения и повышения квалификации, побудят столицы принять участие в проекте.

Платформа будет основана на существующей площадке EURES, которая связывает европейских работников с вакансиями в других странах ЕС.

"Речь идет не о том, чтобы оспаривать национальную компетенцию в принятии решений о квотах на трудовую миграцию. Речь идет о том, чтобы облегчить и ускорить процесс найма работников нужной квалификации", - пояснила Юханссон, добавив, что многие страны-члены ЕС обратились к Брюсселю с просьбой помочь скоординировать работу по подбору специалистов в условиях нехватки рабочей силы.

По данным Еврокомиссии, по мере выхода на пенсию "бэби-бумеров" и сокращения численности трудоспособного населения многие отрасли экономики блока сталкиваются с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы: особенно страдают строительство, здравоохранение и ИТ.

Исполнительные органы ЕС уже бьют тревогу по поводу возможных экономических последствий прогнозируемого изменения рынка труда, предупреждая об огромном давлении на государственные бюджеты, пенсии и систему здравоохранения.

"Нам действительно потребуется больше трудовой миграции", - добавила Юханссон, пояснив, что без 10 миллионов граждан третьих стран, работающих в ЕС, что составляет около 5% его рабочей силы, экономика блока, по сути, "остановится".

Борьба с нелегальной миграцией

Юханссон также отметила, что "пул талантов" может помочь отбить у мигрантов желание отправляться в опасное путешествие в ЕС с помощью контрабандистов: "Мы активизируем усилия по предотвращению нелегальных прибытий, по предотвращению гибели людей в Средиземном море и Атлантике. Но чтобы делать это эффективно, нам также необходимо обеспечить легальные пути".

В то время как трудовая миграция рассматривается в Брюсселе как одно из ключевых решений по борьбе с нелегальными мигрантами и заполнению пробелов на рынке труда, правительства некоторых стран ЕС придерживаются иной позиции.

Многие государства, включая Францию, Италию, Венгрию и Польшу, экспериментируют с пронаталистской политикой, направленной на повышение рождаемости и восполнение нехватки рабочей силы, и этот подход особенно нравится правым правительствам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в частности, ввели такие стимулы, как налоговые льготы и выплаты, чтобы обратить вспять стремительное сокращение населения своих стран.

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Однако Схинас предостерег от увлечения "чудесными решениями", предлагаемыми демагогами и популистами.

"Мы уже привыкли к токсичности, которую некоторые политические силы хотят привнести в общественную дискуссию о миграции. Они обещают, что волшебное решение - это закрытие границ, возвращение к национализму, отказ от всевозможных переговоров с соседями, с Брюсселем, - сказал он. - Мы не идем по этому пути. И мы будем продолжать противостоять этому популистскому дискурсу".