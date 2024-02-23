Самая "старая" нация Европы: Италия скатывается в демографическую яму

На Апеннинах ещё никогда не было так много тех, кому перевалило за сто, в то время как доля населения трудоспособного возраста продолжает сокращаться.

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Проблема старения населения Италии может помешать счастливой жизни – дольче вита – на Апеннинах?

Растущее число пенсионеров здесь уже давно не компенсируется числом новорождённых. И усилия ультраправого правительства Джорджи Мелони по увеличению рождаемости пока не смогли остановить демографический спад в Италии.

Согласно последним данным Евростата, Италия – самая "пожилая" страна в Евросоюзе: средний медианный возраст населения превышает 48 лет.

Наряду с Португалией, в Италии самый высокий процент жителей старше 65 лет, равный 24% (это каждый четвертый житель страны).

Эти цифры отражают общеевропейскую тенденцию: в государствах-членах блока наблюдается общее повышение медианного возраста (44,5 года). Сейчас пожилые люди составляют более одной пятой населения ЕС.

"При этом доля людей в возрасте 80 лет и старше выросла до 7,7% от общей численности населения, что значительно превышает показатели, зафиксированные в 1991 году (3,3%)", – заявила Euronews Чечилия Томассини, профессор кафедры демографии и социальной статистики Университета Молизе.

Люди ждут эвакуации после наводнения, Джампильери недалеко от Мессины, 3 октября 2009 года. Carmelo Imbesi/AP2009

"По сути, если с 1991 года общая численность населения увеличилась на 3,4%, то доля людей в возрасте 80 лет и старше за тот же период выросла более чем в два раза", – поясняет учёный.

Но итальянские "нонни", которых так любят за элегантность и острое словцо, вовсе не являются проблемой, отмечает в комментарии Euronews Джованни Ламура из Национального института здравоохранения и науки по проблемам старения Италии.

"Увеличение продолжительности жизни должно быть в центре политической повестки любого правительства, – считает он. – Проблема в том, что в Италии низкий уровень рождаемости, у нас всё меньше и меньше детей".

"Сокращение численности населения становится всё более заметным"

В Италии количество смертей в пожилом возрасте значительно превышает число родившихся

За последние 40 лет среднее число детей на семью в Италии не превышало 1,5, рассказал Euronews Алессандро Розина, профессор кафедры демографии и социальной статистики Миланского университета. По его словам, сегодня суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,24 ребёнка на женщину.

Для поддержания стабильности населения, коэффициент рождаемости "должен быть по меньшей мере 2 ребёнка на одну женщину".

Чечилия Томассини пояснила, что снижение уровня рождаемости началось в 1980-х годах, хотя и сопровождалось периодическими колебаниями.

Пожилых итальянцев становится всё больше, а коэффициент рождаемости снижается. Luca Bruno/AP

"Миграционные потоки лишь незначительно замедлили процесс старения, – говорит она. – В противном случае его влияние было бы гораздо более выраженным".

Хотя был период, когда этот отрицательный баланс компенсировался более высокими темпами положительной миграции, "сейчас этого уже нет", отмечает эксперт. "В результате сокращение численности населения в Италии становится всё более заметным", – добавила она.

Тот факт, что пожилые люди в Италии живут дольше, на самом деле свидетельствует о благополучии страны, уверен Джованни Ламура: "Люди смогли прожить дольше благодаря эффективной политике, достойным пенсиям и бесплатной системе здравоохранения, которая позволила тем, у кого не было средств, получить медицинскую помощь".

Но есть и обратная сторона.

Ламура утверждает, что страна вкладывает в молодые поколения не так много, как в предыдущие.

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"Италия должна больше помогать финансово молодым семьям, но у неё огромный долг [140,6% ВВП на сентябрь 2023 года], который находится под международным контролем, поэтому она не может позволить себе бесконечно увеличивать расходы, проводя щедрую семейную политику", – сказал он.

Алессандро Розина отмечает, что итальянцы хотят создавать семьи и мечтают о детях так же, как и другие европейцы: "Не хватает только адекватной политики, которая помогла бы реализовать эти планы и мечты".

В Италии средний возраст женщины при рождении первенца – один из самых высоких в Европе (32 года). Исследователь связывает это с тем, что молодым людям всё труднее найти стабильную работу или приобрести жильё.

Те, у кого есть дети, сталкиваются с проблемой совмещения семейной жизни и работы в стране, где отсутствуют как пособия по уходу за ребёнком, так и адекватная инфраструктура для материнства и детства.

"В Италии рождение ребенка чаще, чем в других странах, означает ухудшение экономического положения родителей, а также значительные осложнения в их жизни с организационной точки зрения", – говорит Алессандро Розина.

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"Ограниченная политика страны по поддержке молодых семей посылает негативный сигнал о том, что семья якобы не приносит пользы обществу и не заслуживает поддержки", – отмечает эксперт.

Какое будущее ждёт Италию?

По мнению Томассини, старение итальянского населения и снижение рождаемости – это стабильный тренд. "Если не произойдёт значительных событий, таких как кризис смертности или новый детский бум", – уточнила она.

Как говорит эксперт, в краткосрочной перспективе миграция может стать важной переменной, способной повлиять на динамику численности населения, "хотя с политической точки зрения это не так очевидно".

Правительство Мелони сделало повышение рождаемости своим приоритетом, но до сих пор не смогло добиться конкретных результатов. Ультраправые вдвое снизили НДС на подгузники и детское молоко, но ясли или услуги няни по-прежнему дороги и малодоступны для многих.

Больше всего власти боятся, что и без того слабый экономический рост продолжит снижаться, и в итоге Италия не сможет поддерживать на плаву пенсионную систему и систему социального обеспечения.

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"С нынешним уровнем рождаемости через 25 лет в Италии будет насчитываться всего 320 000 новорождённых, а демографическая структура будет всё более несбалансированной", – говорит Алессандро.

"Это не антиутопия, а просто наиболее вероятный сценарий в соответствии с текущей динамикой. Если Италия не возьмет на вооружение лучшие европейские стратегии в этой области, то развитие и социальная жизнеспособность страны на ближайшие десятилетия окажутся под угрозой", – подытожил он.