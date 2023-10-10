Таков последний пропагандистский нарратив, который пытаются продвигать российские государственные СМИ и пользователи социальных сетей. Однако мы нашли много несоответствий, которые заставляют усомниться в подлинности документа.

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По многочисленным сообщениям в социальных сетях и прокремлевских СМИ, российские спецслужбы обнаружили "тайный российский паспорт" супруги президента Украины Елены Зеленской.

"В Крыму при оценке стоимости национализированной квартиры Владимира Зеленского была найдена сумочка его жены с российским паспортом на имя Елены Зеленской и внушительная сумма денег", - утверждается в одном из аккаунтов.

Эти кадры якобы были сделаны в квартире супругов в Ялте в оккупированном Россией Крыму.

Однако в видеозаписи имеются многочисленные несоответствия, которые заставляют усомниться в подлинности документа.

Проведя обратный поиск по фотографии паспорта супруги президента, Euronews обнаружил оригинал фотографии в ее официальном аккаунте в Instagram. Фото было опубликовано в марте 2023 года во время визита Зеленской в Литву.

Однако, по имеющимся данным, паспорт был выдан в 2014 году, почти за десять лет до того, как Елена Зеленская разместила фотографию.

Фотография также не соответствует требованиям, предъявляемым к российскому паспорту. Согласно сайту Правительства РФ, при фотографировании на паспорт рот человека должен быть закрыт, а выражение лица - нейтральным.

Еще одно несоответствие - серия паспорта. В России первые две цифры соответствуют региону, в котором он выдан.

На видеозаписи видно, что первые две цифры - "2" и "0". Это Воронежская область России. Но в верхней части указано, что паспорт выдан в Симферополе в Крыму.

Третья и четвертая цифры должны соответствовать двум последним цифрам года выдачи документа. В "тайном паспорте Зеленской" мы снова видим "2" и "0". Это означает, что документ выдан в 2020 году.

Действительно, первая леди Украины владела недвижимостью в Крыму. Однако в мае 2023 года российские власти"национализировали" имущество Зеленской, заявив, что квартира будет продана с аукциона, а вырученные средства пойдут на военные нужды России в Украине.

Маловероятно, что российским властям понадобилось более четырех месяцев для обнаружения "тайного паспорта".