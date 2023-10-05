Cube: действительно ли в Киеве прошли акции протеста против Зеленского?

Такие утверждения появились в социальных сетях на китайском языке. Но так ли это на самом деле?

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В различных китайских социальных сетях, таких как Weibo и Douyin, многочисленные аккаунты сообщали, что более 100 000 человек вышли на демонстрацию против президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

скриншот одной из публикаций screenshot

В других сообщениях говорится, что демонстранты требуют от правительства подписать мирный договор с Россией, чтобы прекратить конфликт, утверждая, что многие мирные жители устали от бесконечной войны и призыва в армию.

Как же мы можем проверить, что это правда? Первым делом мы провели тщательный поиск в Интернете и не нашли ни одного упоминания о подобной акции протеста ни в международных, ни в украинских СМИ.

Затем мы провели обратный поиск и нашли оригинал изображения на сайте стоковых фотографий Alamy.

Первое, на что мы обратили внимание, - это дата: снимок сделан в ноябре 2018 года, более чем за 3 года до полномасштабного вторжения России в Украину.

В подписи к фотографии указано, что она была сделана в Турине на севере Италии.

скриншот публикации в Alamy Alamy

В сообщении также говорится, что акция протеста была организована в поддержку строительства TAV, а на площади Кастелло собралось более 40 000 демонстрантов.

TAV - это Treno Alta Velocita - спорный проект высокоскоростной железной дороги, соединяющей Турин и французский город Лион.

Проект предусматривает строительство почти 60-километрового тоннеля через французские и итальянские Альпы, что позволит вдвое сократить время в пути между двумя странами.

Сторонники строительства высокоскоростных поездов утверждают, что проект, финализация которого намечена на 2032 г., может способствовать созданию новых рабочих мест и экономическому росту региона.

Однако критики считают, что строительство создаст серьезные экологические проблемы, поскольку приведет к иссушению водных ресурсов.

Мы нашли итальянские статьи, подтверждающие, что это событие действительно произошло в Турине в ноябре 2018 года, и фотографии, использованные в этих статьях, идентичны фотографиям, на которых, как утверждается, был изображен протест в Киеве

Если мы сравним оба изображения, то увидим, что они практически идентичны. Например, мы видим здесь тот же баннер с итальянскими флагами, а также строительные леса на этом здании, что означает, что вирусная фотография, распространяемая в социальных сетях на китайских платформах, была неверно атрибуирована.