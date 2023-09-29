Были ли немцы среди военных, погибших от российского удара в Украине?

By София Хаценкова

Российские государственные СМИ утверждают, что в Украине убиты немецкие военные. Но так ли это? Euronews провёл расследование.

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Военнослужащих немецкой армии – и, следовательно, сил НАТО – обвиняют в участии в боевых действиях против России в Украине.

По данным многочисленных пользователей соцсетей, военные Вооружённых сил России уничтожили переброшенный на Украину танк "Леопард", внутри которого находился полностью немецкий экипаж бундесвера.

BOMBSHELL REPORT: Russia Claims to Have Encountered German Soldiers fighting in Ukraine.



Are NATO troops now involved in this War?pic.twitter.com/Jj6qxRMkSN — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) September 23, 2023

По всей видимости, впервые это утверждение было распространено российским государственным СМИ РИА "Новости" 23 сентября.

Reports: Russians destroy Ukraine German Leopard tank, crewed entirely by 🇪🇺German Nazi-linked soldiers, transferred to Ukraine. Most of the Germans were killed. pic.twitter.com/3V3HOUBYBx — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) September 23, 2023

Однако после прочтения статьи появляются вопросы. Информация поступает от одного единственного источника: неназванного офицера российской армии, который утверждает, что говорит по-немецки.

Он объясняет, что нашел умирающего механика на борту подбитого танка "Леопард", который затем якобы признался ему, что остальная часть погибшего экипажа бронемашины была частью бундесвера – немецкой армии.

Мы не смогли независимо проверить эти утверждения, но известно, что РИА Новости распространяет прокремлевскую дезинформацию.

https://www.revue-elements.com/des-soldats-allemands-engages-en-ukraine/

Другие онлайн-статьи, такие как, например, эта на французском языке, утверждают, что министерство обороны Германии даже признало, что эти обвинения были правдой.

Но мы не нашли такого заявления ни на их сайте, ни в немецких СМИ.

https://www.dw.com/ru/minoborony-frg-v-ukraine-net-germanskih-tankovyh-ekipazej/a-66910607?maca=rus-tco-dw

В интервью Deutsche Welle министерство обороны Германии опровергло эти утверждения. "В Украине нет немецких танкистов", - подчеркнул один из официальных представителей министерства.

Согласно их сайту, Германия поддерживает Украину, поставляя вооружение и технику из запасов бундесвера, в том числе танки Leopard 2, считающиеся одной из самых современных бронетехник в мире.

Украинских солдат в Германии обучали управлению танками и артиллерией.

Но в поставку входят только танки и военная техника, а не немецкий экипаж. Правительство Германии и его партнеры по НАТО избегают прямого участия в конфликте на местах.

По данным немецкой газеты Merkur, были сообщения о том, что немцы принимают участие в боевых действиях в Украине, но только в качестве наемников либо Москвы, либо Киева.

Но также вполне возможно, что Кремль фабрикует фальшивку, чтобы подлить масло в огонь войны.