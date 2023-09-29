Были ли немцы среди военных, погибших от российского удара в Украине?

Российские государственные СМИ утверждают, что в Украине убиты немецкие военные. Но так ли это? Euronews провёл расследование.
Военнослужащих немецкой армии – и, следовательно, сил НАТО – обвиняют в участии в боевых действиях против России в Украине.
По данным многочисленных пользователей соцсетей, военные Вооружённых сил России уничтожили переброшенный на Украину танк "Леопард", внутри которого находился полностью немецкий экипаж бундесвера.
По всей видимости, впервые это утверждение было распространено российским государственным СМИ РИА "Новости" 23 сентября.
Однако после прочтения статьи появляются вопросы. Информация поступает от одного единственного источника: неназванного офицера российской армии, который утверждает, что говорит по-немецки.
Он объясняет, что нашел умирающего механика на борту подбитого танка "Леопард", который затем якобы признался ему, что остальная часть погибшего экипажа бронемашины была частью бундесвера – немецкой армии.
Мы не смогли независимо проверить эти утверждения, но известно, что РИА Новости распространяет прокремлевскую дезинформацию.
https://www.revue-elements.com/des-soldats-allemands-engages-en-ukraine/
Другие онлайн-статьи, такие как, например, эта на французском языке, утверждают, что министерство обороны Германии даже признало, что эти обвинения были правдой.
Но мы не нашли такого заявления ни на их сайте, ни в немецких СМИ.
https://www.dw.com/ru/minoborony-frg-v-ukraine-net-germanskih-tankovyh-ekipazej/a-66910607?maca=rus-tco-dw
В интервью Deutsche Welle министерство обороны Германии опровергло эти утверждения. "В Украине нет немецких танкистов", - подчеркнул один из официальных представителей министерства.
Согласно их сайту, Германия поддерживает Украину, поставляя вооружение и технику из запасов бундесвера, в том числе танки Leopard 2, считающиеся одной из самых современных бронетехник в мире.
Украинских солдат в Германии обучали управлению танками и артиллерией.
Но в поставку входят только танки и военная техника, а не немецкий экипаж. Правительство Германии и его партнеры по НАТО избегают прямого участия в конфликте на местах.
По данным немецкой газеты Merkur, были сообщения о том, что немцы принимают участие в боевых действиях в Украине, но только в качестве наемников либо Москвы, либо Киева.
Но также вполне возможно, что Кремль фабрикует фальшивку, чтобы подлить масло в огонь войны.