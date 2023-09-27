"Слава Урине": опечатка на билборде в Нью-Йорке?

Неужели на билборде в Нью-Йорке, приветствовавшем президента Украины Владимира Зеленского, была допущена досадная опечатка? Это утверждается в некоторых сообщениях в социальных сетях. Но так ли это на самом деле?

Этот пост на социальной медиаплатформе X стал вирусным, собрав сотни тысяч просмотров.

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В нем якобы показан билоборд в Нью-Йорке, приветствовавший президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл туда, чтобы выступить перед мировыми лидерами в штаб-квартире ООН 20 сентября.

При этом некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что на рекламном щите допущена досадная орфографическая ошибка и вместо "Glory to Ukraine" (Слава Украине) на сине-желтом флаге было написано "Glory to Urine" (слава урине).

На видео также присутствует логотип Fox News, что означает, что видео было распространено крупным международным информационным агентством.

Как проверить, настоящий это ролик или нет? Первым делом мы проверили сайт Fox News и не нашли никаких доказательств того, что это видео когда-либо публиковалось.

Представитель Fox сообщил AP, что этот ролик никак не связан с компанией, а значит, логотип был добавлен без ее согласия.

Некоторые журналисты даже побывали на том самом месте, где был снят этот вирусный ролик - на перекрестке 42-й улицы и Восьмой авеню в Нью-Йорке.

Репортер телекомпании NBC Бен Коллинз посетил это место через день после размещения ролика и обнаружил, что он не мог быть снято в сентябре этого года.

Эксперт по цифровым угрозам также поделился сообщениями, показывающими различия во внешнем виде перекрестка в сентябре 2023 года.

Он обратил внимание на изменения в здании на углу, где сегодня находится McDonald's, но их нет в ролике, размещенном в социальных сетях.

AP также связалось с компанией Big Outdoors, которая занималась установкой щита. Она заявила, что "на этом месте никогда не размещалась реклама Украины. Она была полностью сфабрикована".

Неясно, когда был снят настоящий нью-йоркский бэкграунд и где был впервые размещен. Однако подобная тактика, направленная на дискредитацию Украины и ее союзников, часто используется прокремлевскими аккаунтами.