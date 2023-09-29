Колумбия привлекает ЕС к борьбе с контрабандой наркотиков

Евросоюз и Колумбия совместно борятся с наркотиками. Они добиваются снижения спроса на кокаин и предупреждают об опасности фентанила

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"Мы выполняем свою часть задачи, теперь вы выполняйте свою". Такими словами министр обороны Колумбии пригласил Евросоюз присоединиться к международной борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Иван Веласкес Гомес побывал Брюсселе в пятницу для переговоров с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Юханссон о совместном противодействии организованной преступности. Член колумбийского правительства призвал Европу сделать больше для снижения у себя спроса на кокаин:

«Мы предпринимаем большие усилия, чтобы не допустить попадания кокаина к наркоманам здесь, на вашем европейском континенте. По пресекаем поставки через океан. В то же время мы ждём от вас конкретных действий по контролю за прибытием к вам нелегального груза и снижения потребительского спроса на наркотики».

Одной из основных проблем правительств Евросоюза является рост насилия, связанного с незаконным оборотом наркотиков. За последний год имели место ряд нашумевших происшествий на этой почве, в том числе смерть 11-летней девочки в перестрелке между дилерами за раздел рынка. И Брюссель, и Богота обязались еще больше обмениваться информацией и общаться в рамках усилий по борьбе с преступными группировками.

Тем временем правоохранительные органы стран-членов ЕС зафиксировали новую угрозу под названием фентанил. Этот синтетический опиоид в 50 раз сильнее героина был определен Евросоюзом как представляющий большую опасность для пристрастившися людей и общества. Еврокомиссар Юханссон говорит, что блок уже готовится к ожидаемому росту распространению фентанила:

«Страны-члены должны быть в состоянии бороться с этим веществом и проводить профилактические мероприятия. У нас имеется постоянно обновляющаяся в реальном времени информация о наличии в ЕС фентанила и оценке того, как развивается ситуация. Мы также придали больше полномочий Европейскому центру мониторинга наркотиков и наркозависимости, а также удвоили ресурсы этого агентства ЕС по наркотикам».

По последним данным, за 2021 год,, в ЕС произошло по меньшей мере 137 смертей, связанных с употреблением фентанила. Еврокомиссар по внутренним делам сказала, что ожидает увеличения этого числа в ближайшие несколько лет.