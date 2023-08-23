10-летний ребёнок стал жертвой разборок наркоторговцев во французском Ниме

Автомобиль, в котором находился ребенок вместе с братом и дядей, был обстрелян неизвестными, как предполагает полиция, по ошибке.
Французский ОМОН патрулирует проблемный квартал Писсевин в южном городе Ним.
Это произошло после того, как в понедельник 10-летний мальчик был убит, предположительно, в результате конфликта наркоторговцев.
Около полуночи автомобиль, в котором находится мальчик вместе с младшим братом и дядей, был обстрелян неизвестными.
Полиция предполагает, что семья была атакована по ошибке. В воскресенье неподалеку от этого места стрелявшие из похожего автомобиля ранили 14-летнего подростка.
Ряд городов на юго-востоке Франции, включая Марсель, Авиньон и Ним, уже несколько лет страдают от убийств, связанных с наркотиками.