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Риски Сувалкского коридора снизила война

Румынские и португальские военные самолеты принимают участие в миссии НАТО Baltic Air Policing Mission над Балтийским морем в воздушном пространстве Литвы, 22 мая 2023 г.
Румынские и португальские военные самолеты принимают участие в миссии НАТО Baltic Air Policing Mission над Балтийским морем в воздушном пространстве Литвы, 22 мая 2023 г. Авторское право AP Photo/Mindaugas Kulbis
By Callum Tennant
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Сувалкский коридор: эту полоску земли называли "самым уязвимым местом НАТО", считая следующим возможным вектором агрессии Москвы. Действительно, взятие коридора под контроль позволило бы России изолировать Латвию, Литву и Эстонию. Однако с началом войны в Украине эти риски многократно снизились.

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Опасный коридор

После первого этапа незаконного вторжения России на Украину в 2014 г. члены НАТО, особенно восточные соседи России, поспешили провести углубленный анализ собственной безопасности. После учений и проверки моделей они установили: в случае агрессии российские войска смогут войти в Таллин и Ригу за какие-нибудь  36-60 часов - невероятный срок,  за который натовцам трудно будет дать эффективный ответ.

Точкой максимального беспокойства для НАТО стал Сувалкский  коридор. Это узкий, 60-километровый участок земли на польско-литовской границе, который с одной стороны граничит с Беларусью, а с другой - с Калининградом. Речь идет о единственном сухопутном переходе, соединяющем страны Балтии с другими членами НАТО. В случае конфликта коридор, считали аналитики, мог оказаться под обстрелом с обеих сторон.

Перешеек, таким образом, стал по-настоящему "узким местом" для Запада.В сценариях конфликта рассматривалась ситуация, при которой  российские или белорусские войска закрывают коридор, а НАТО не может направить в балтийский  анклав подкрепление по суше. Обеспечение же  помощью по воздух или морем в этих условиях сложнее.

Передел моря?

Однако реальность внесла неожиданные  коррективы. Когда в феврале 2022 г. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, это вызвало шок в соседних странах. Крупнейшая война в Европе со времен окончания Второй мировой привела к полному пересмотру прежних предпосылок и стратегий.

Так,  Финляндия и Швеция, которые  в течение десятилетий придерживались политики военного нейтралитета, быстро подали заявки на вступление в НАТО. И если прием  Швеции еще не завершен из-за дополнительных требований Турции, то Финляндия с апреля  этого года является 31-м членом Североатлантического альянса. И это, считают наблюдатели, значительно снижает риски по Сувалкскому коридору.

Присоединение Швеции и Финляндии де-факто обеспечивает НАТО на Балтике  статус "маре нострум".  "Похоже, что в этом контексте Россия не сможет реализовать масштабную стратегию противодействия доступу в регион", -  заявил в интервью Euronews Гийом Ласконьяриас, профессор университета Париж-Сорбонна и бывший научный сотрудник Оборонного колледжа НАТО в Риме.

Иными словами, если члены НАТО контролируют  большую часть Балтийского моря, России не удастся воспрепятствовать продвижению подкрепления в случае конфликта.

Присоединение Финляндии к НАТО удвоило протяженность границы альянса с Россией. Это, по словам Кремля, вынуждает  Россию принять контрмеры для обеспечения собственной безопасности, как в тактическом, так и в стратегическом плане. Экспертысчитают, что наращивание границы с членами НАТО снимает вероятность агрессии РФ в отношении стран, увязанных с Сувалкским коридором.

Иной сценарий войны

И СМИ и военные специалисты не раз говорили:  Путин, отдавая приказ о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году, был уверен в успехе кампании за очень короткий срок. Лондонский аналитический центр Rusi утверждает, что в перехваченных российских документах фигурировал 10-дневный план Москвы  по захвату Украины и уничтожению ее лидеров.

Но война идет уже почти 600 дней, России не удалось захватить Киев,  она унижена успешным харьковским контрнаступлением ВСУ, а число погибших российских военных приближается к 50 тысячам. Поскольку Москва по-прежнему "занята" военной кампаний в Украине, у нее нет военного потенциала для наступления  через Сувалкский коридор, считают эксперты.

Мобилизация восточного фланга

Вторжение в  Украину заставило НАТО начать масштабную стратегическую реорганизацию. Раньше альянс полагался на небольшие контингенты, контролирующие российскую агрессию под прикрытием 5-й статьи устава.

Теперь же в НАТО говорят о важности защиты каждого сантиметра своей территории. Альянс создал четыре новые боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, удвоил численность контингента, направил десятки новых кораблей и сотни самолетов на восточный фланг.

Разработаны планы по защите Прибалтики от вторжения, а также программа дальнейшего наращивания  присутствия в регионе.

Гийом Ласконьяриас также напоминает, сколько усилий приложили страны Балтии для развития на местах концепции "тотальной обороны" (Лига обороны Эстонии)".

Новые инициативы ЕС, стран Балтии и НАТО, направленные на повышение военной мобильности, такие как строительство трансбалтийской железной дороги,  позволят в случае необходимости оперативно передислоцировать силы. Как следствие, шансы на "отсечение" стран Балтии путем закрытия Сувалкского коридора многократно снизились.

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