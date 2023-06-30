Защита европейского неба

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Франция и Германия предлагают разные планы. Редакция Euronews обратилась за комментариями к экспертам.

У Франции и Германии разное видение того, как защитить европейское небо от российской угрозы.

С одной стороны, Берлин предлагает создать общеевропейский щит, который уже поддерживают 16 других европейских стран: он предусматривает закупку немецкого военного оборудования, а также израильского и американского.

Приоритетной задачей Германии является быстрое повышение потенциала сдерживания Европы.

Комментирует эксперт Немецкого общества внешней политики (German Council on Foreign Relations) Шахин Валле:

"Немцы сказали, что они должны действовать быстро, особенно потому, что российская угроза растет, поэтому они не должны слишком долго медлить и ждать идеального соглашения между европейцами, что могло бы создать впечатление, что Германия и Европа бездействуют."

Франция стремится расширить оборонительную систему, которая разрабатывалась в течение многих лет совместно с Италией. 100% сделано в Европе, чтобы избежать создания "проблем завтрашнего дня", по словам президента Эммануэля Макрона.

Комментирует Жан-Пьер Мольни, заместитель директора Международного института стратегических отношений:

"Если мы будем чрезвычайно зависимы от оборудования, произведенного за пределами Европейского союза, это может создать проблемы с точки зрения свободы действий. Так что ставки высоки, и я думаю, что нам нужно найти некий баланс между краткосрочной перспективой, которая в большей или меньшей степени соответствует немецкому подходу, и долгосрочной перспективой, которая в большей степени соответствует французскому подходу".

Можно ли найти компромисс ради европейского единства и НАТО?

Комментирует аналитик Лидия Вахс Немецкий институт по международным отношениям и безопасности (German Institute for International and Security Affairs)

"Нет необходимости в том, чтобы все страны НАТО развернули одинаковые системы. Однако необходимо, чтобы эти системы были совместимыми и интегрированными в рамках одной архитектуры".

Системы противовоздушной обороны, которые, хотя и отличаются друг от друга, но априори могут быть совместимыми, должны быть установлены в течение двух лет.

Этe тему будут обсуждать на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.