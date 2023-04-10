Финляндия в НАТО: преимущества и угрозы

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Финляндия стала членом НАТО... Что дальше?

Euronews побеседовал с экспертами о преимуществах и обязательствах Хельсинки после вступления в альянс, а также о возможных угрозах, с которыми может столкнуться Финляндия.

"Это беспроигрышный вариант, взаимовыгодный", - считает Фабрис Потье, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, директор центра Rasmussen Global.

По его словам, присоединение Финляндии выгодно и НАТО, потому что, прежде всего, Хельсинки, а вскоре и Стокгольм, закрывают своего рода пробел, с которым альянс имел дело в последние десятилетия в Балтийском регионе.

"При планировании на случай непредвиденных обстоятельств - то есть когда рассматриваются всевозможные кризисные сценарии - нельзя было рассчитывать на то, что Финляндия и Швеция автоматически присоединятся к ответным действиям на возможное военное вторжение", - говорит Потье.

Граница НАТО с Россией

После присоединения Финляндии протяженность границы НАТО с Россией практически удвоилась. Таким образом Организация Североатлантического договора укрепила свой восточный фланг после начала войны в Украине, отмечает Потье.

При этом в Хельсинки заявляют, что пока не будут размещать у себя войска НАТО.

"Нет никаких обязательств. Другие страны НАТО тоже не могут рассчитывать на размещение войск в Финляндии. Хельсинки даже не придется автоматически присоединяться к какой-либо операции НАТО лишь потому, что она стала членом", - говорит Потье.

Научный сотрудник Финского института международных отношений Хенри Ванханен напоминает, что президент Саули Ниинистё ранее заявил, что Финляндия не ставила никаких ограничений или предварительных условий для членства в НАТО.

_"_Это означает, что Финляндия не будет препятствовать возможному присутствию военных НАТО на своей территории. Скорее это вопрос о том, как Финляндия поспособствует выполнению задач альянса в мирное время, например, в воздушном патрулировании на севере Европы", - сказал Ванханен.

Каких возможных действий ожидать от России?

РФ примет контрмеры, чтобы обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Россия серьезно относится к пятой статье устава НАТО. Поэтому можно предположить, что теперь, когда Финляндия в блоке, Москва продолжит обычную тактику шантажа и угроз. Неясно лишь, как далеко они будут готовы зайти", - считает Потье.

Хенри Ванханен отмечает, что не страх побудил Финляндию вступить в НАТО.

"Это ответ на агрессивное поведение России, а также желание принести стабильность в Северную Европу. Финляндия научилась быть готовой, но не бояться", - сказал в беседе с Euronews Ванханен.