By Giulia Torbidoni

Еврокомиссия готовится отменить 15 сентября запрет на беспошлинный импорт украинского зерна. Но еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Войцеховский призвал продлить этот запрет до конца года.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству призвал продлить временный запрет на беспошлинный импорт украинского зерна в пять стран ЕС: Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. Такую свою личную позицию поляк Януш Войцеховский представил на слушаниях в аграрном комитете Европарламента. В прошлом году Евросоюз предоставил Украине льготный торговый режим, чтобы поддержать её экономику, страдающую от российского вторжения. Это сбило цены на хлеб в Центральной и Восточной Европе вызвало недовольство фермеров. Брюссель решил отменить запрет к 15 сентября.

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Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский:

«Я считаю, что нам нужно продление запрета до конца года. Это моя позиция, и я хочу, чтобы с ней согласились все 27 стран-членов. Моя роль - дать им всю информацию и предупредить о риске в случае непродления. Тогда у нас будет следующий огромный кризис в приграничных странах, на рынках и кризис во всём Европейском союзе".

Пока пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника, поступающие из Украины, могут следовать транзитом через пять названных стран, но не могут оставаться на их рынках для внутреннего потребления или хранения. Украина категорически выступает против запрета на поставки. На парламентских слушаниях еврокомиссар Войцеховский предложил также предоставить Киеву субсидии, чтобы компенсировать экспортерам зерна убытки.

Председатель парламентского комитета по сельскому хозяйству Норберт Линс:

«Ещё одна идея - поддержать логистику, оплатить транспортировку зерна через Евросоюз. Тогда провоз, например, тонны пшеницы обойдётся в 30 евро. Это могло бы стать стимулом для производителей и торговцев, поощрять их к тому, чтобы экспортировать это зерно в третьи страны».

Но эти идеи вызвали сомнения у многих евродепутатов. Они считают, что государственные субсидии могут подорвать единый рынок, который сам определяет цены.