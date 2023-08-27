Запасной маршрут: второе судно с украинским зерном вышло из Одессы

By Euronews

Второе после выхода России из Черноморской сделки судно с украинским зерном отправилось из порта Одессы по альтернативному коридору

Балкер "Primus" вышел в субботу из порта Одессы и направился в сторону Болгарии с грузом украинского зерна. Это второе зерновое судно, отправленное из Украины после выхода России из Черноморской сделки. Оно вынуждено использовать так называемый "запасной маршрут", не заходя в международные воды и пробираясь вдоль береговой линии входящих в НАТО Румынии и Болгарии.

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Накануне министры иностранных дел Украины и Турции обсудили возможности восстановления зерновой сделки. По мнению турецкой стороны, полноценной альтернативы первоначальной сделке с точки зрения устойчивости нет. Но возможность выхода России из соглашения "была ожидаемой и обсуждаемой".

Киев активно ищет решения для защиты своих судов от возможных атак России. К ним относятся увеличение наземных маршрутов экспорта, а также возможная система конвоев с сопровождением военно-морских сил НАТО, но последняя идея не была принята США.

Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции:

"Мы продолжаем наши усилия по возобновлению процесса как можно скорее, прежде чем достижения Черноморской инициативы будут потеряны. Мы всегда предвидели это и обсуждали с нашими друзьями, что мы столкнемся с такими альтернативными ситуациями, в которых Россия не будет участвовать в соглашении".

Кроме того в Украине подвергли резкой критике позицию пяти стран ЕС, намеренных до конца года продлить запрет на импорт дешевого украинского зерна, из-за которого страдают местные фермеры.

Текущий запрет на импорт, поддерживаемый Евросоюзом, действует до 15 сентября.

Две недели назад Румыния заявила, что может эффективно удвоить транзит украинского зерна, чтобы помочь Киеву преодолеть трудности, при этом сам Бухарест придерживается запрета.