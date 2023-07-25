В ЕС с новой силой вспыхнули споры о беспошлинном импорте украинского зерна. Восточноевропейцы требуют продлить его запрет.

Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария выдвинули совместное требование продлить временные запреты на поставки в Евросоюз украинского зерна до конца года, хотя Брюссель настаивал на том, чтобы эти меры были окончательно отменены к 15 сентября.

Согласно запрету, пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника, поступающие из Украины, могут следовать транзитом через эти пять стран Восточной Европы, но не могут оставаться на их рынках для внутреннего потребления или хранения.

Восточная коалиция заявляет, что этот список запрещенных продуктов должен "оставаться открытым" и, возможно, охватывать другие товары "помимо зерновых и масличных культур". Это ранее исключалось Европейской комиссией.

"В случае, если превентивная мера не будет продлена, это окажет глубокое воздействие в приграничных странах-членах на цены и возможности хранения, которые необходимы для сбора урожая зерна", - пишут пять стран в общем документе.

Эта идея обсуждалась во вторник на встрече министров сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС в Брюсселе, где прозвучали разные мнения.

"Импорт из Украины вызвал падение цен на зерно и масличные культуры, что принесло большие убытки румынским фермерам, которым приходится продавать свою продукции по ценам ниже себестоимости, - заявил румынский министр Флорин-Ионуц Барбу. - К сожалению, предоставляемая поддержка остается незначительной по сравнению с потерями, которые несут производители, и лишь частично решает эту сложную ситуацию".

Его французский коллега Марк Фесно предостерег от "односторонних действий" и подчеркнул необходимость коллективных усилий для поиска "разумных решений", которые были бы основаны на экономических данных. Франция входит в число стран, выражающих недовольство запретами на импорт и их влиянием на единый рынок ЕС.

"Мы возвращаемся к этому вопросу каждые три месяца. Лично я хотел бы, чтобы Еврокомиссия приняла более среднесрочную стратегию, - сказал Фесно в преддверии заседания в Брюсселе. - Мы не можем просто идти на поводу у кризисов по мере их возникновения".

Тем временем Литва представила собственное предложение: план укрепления балтийского маршрута за счет упрощения административных процедур на польско-украинской границе и прохождения таможни непосредственно в Клайпедском порту для экономии времени и увеличения грузовой массы.

"Балтийская инфраструктура может стать жизнеспособным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Наши морские порты обладают большой пропускной способностью по перевалке сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только по зерну", - говорится в письме правительства Литвы, направленном в Еврокомиссию.

По окончании встречи во вторник еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский поддержал литовскую инициативу, но отметил, что для её реализации потребуется дополнительное финансирование. По вопросу об украинском зерне Войцеховский сказал, что исполнительная власть подготовит анализ рынка до середины сентября, причем возможно также рассмотреть вопросы об импорте птицы и фруктов - эти две категории вызывают беспокойство у Польши.

Импорт Евросоюза из Украины в тоннах

Зерно под ударом

Поводом для новых дебатов послужило решение президента России Владимира Путина на прошлой неделе выйти из зерновой сделки и начать нанесение ударов по хлебным терминалам и морским портам Украины.

В течение прошлого года по черноморскому коридору, созданному при поддержке ООН и Турции, из Украины было вывезено 33 млн. тонн зерна и продуктов питания. они была направлены в такие страны с низким уровнем доходов, как Бангладеш, Египет, Тунис, Ливия, Эфиопия, Йемен, Афганистан и Судан.

Резкое закрытие этого коммерческого маршрута привело к нарушению глобальных логистических цепочек и дальнейшему росту цен на сырьевые товары.

"Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией, но не удивлены, - сказал Войцеховский. - Это не первый раз, когда Россия использует продовольствие в качестве оружия".

Российские обстрелы также привлекли внимание к так называемым "полосам солидарности". Это сухопутные и речные пути, которые были созданы Евросоюзом, чтобы помочь Киеву вывозить свои зерновые запасы в военное время. Эта инициатива была подкреплена специальным торговым режимом, который освобождал от пошлин и тарифов широкий спектр украинского экспорта.

По данным Еврокомиссии, "полосы солидарности" позволили перевезти 41 млн тонн продовольствия и 36 млн тонн несельскохозяйственной продукции.

Однако наплыв дешевых украинских зерновых и зернобобовых вызвал яростную реакцию в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Эти страны жаловались на затоваривание, снижение закупочной цены для местных фермеров и деформирование их внутренних рынков.

Столкнувшись с угрозами несогласованных национальных ограничений, Еврокомиссия поспешила заключить соглашение, которое ввело "исключительные и временные превентивные меры" в отношении четырех украинских культур: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

С мая эти продукты разрешено провозить только транзитом через пять восточноевропейских стран, то есть их нельзя ни хранить на их территории, ни закупать для внутреннего потребления. Вместо этого они направляются непосредственно в другие страны-члены ЕС, такие как Испания, Италия и Нидерланды, или поставляются в развивающиеся страны по всему миру.

В начале июня Европейская комиссия приняла решение о продлении запрета до 15 сентября, предупредив, что этот срок будет окончательным.

Решение было принято, несмотря на возражения киевских властей, включая самого президента Владимира Зеленского, и на "серьезные опасения", высказанные Германией, Францией и еще 10 странами-членами ЕС в совместном письме.

"Этот временный запрет необходим, потому что в противном случае фермеры в приграничных странах этого не переживут, - сказал Войцеховский, - "Будем надеяться, что мы найдем решение, и черноморский коридор снова будет свободен".