Поддержка Украине будет оказываться «до тех пор, пока она не станет свободной», заявила председатель Еврокомиссии

Учреждения Евросоюза в Брюсселе подсвечены цветами флага Украины по случаю 32-й годовщины её независимости. Центром торжеств украинского землячества стал пригород бельгийской столицы Гримберген. Туда приехал посол Киева после консультаций с западными союзниками. По словам Всеволода Ченцова, они обещали добиваться возвращения его страны к полному суверенитету:

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"Наши союзники поняли, какую опасность представляет Россия, какой она бросает вызов не только Украине, но и Евросоюзу и всему цивилизованному миру. Так что это наша общая битва. Поэтому я уверен, что поддержка нам сохранится и увеличится».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что эта поддержка будет оказываться "до тех пор, пока Украина не станет свободной". Заместитель представителя США при ЕС Келли Адамс-Смит заявила, что спустя полтора года после начала российского вторжения решимость союзников помогать его жертве не ослабла:

«Я не думаю, что союзники устают помогать Украине. На самом деле я вижу только большую поддержку Украине. Она учит нас каждый день, что значит бороться за свободу».

Участники церемонии по случаю Дня независимости признавали, что два месяца украинского контрнаступления не привели к значительному успеху в возвращении захваченных Россией территорий. Аманда Пол из Центра европейской политики считает, что отчасти в этом виноват Евросоюз:

«Мы потратили много времени на раскачку. Многие решения можно было принять гораздо быстрее, например, о поставке оружия, которое необходимо Украине на поле боя и в небесах. Почему потребовалось полгода, чтобы дать зелёный свет реактивным истребителям F-16 для Украины? А ещё ведь нужно обучать её лётчиков. Эта война закончится гораздо быстрее, если Украина получит то, что ей нужно».

Председатель Евросовета напомнил, что ЕС потратил 76 млрд евро на поддержку Украины. Шарль Мишель подтвердил, что Союз готовит ещё один финансовый пакет для Киева, в размере 50 млрд евро.