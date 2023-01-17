Урсула фон дер Ляйен: "поддержка Украины не ослабнет"

Европейский Союз будет поддерживать столкнувшуюся с российской агрессией Украину столько, сколько потребуется. Об этом заявила глав Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Политик выразила надежду, что это послание будет услышано как в Украине, так и в России.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Наша неизменная поддержка Украины не ослабнет: начиная от помощи в восстановлении энергоснабжения, отопления и водоснабжения, заканчивая подготовкой к долгосрочным усилиям по восстановлению страны.

Подтверждая наши намерения, мы объявили вчера, что Еврокомиссия предоставила финансовый пакет Украине в размере 3 миллиардов евро. Это первый транш из нашего пакета помощи в 18 миллиардов на 2023 год, крупнейшем в истории макрофинансовой помощи, оказываемой третьей стране".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение средств и выразил благодарность за мощную поддержку.

Глава Еврокомиссии также заявила, что экономике России из-за санкций грозят "десятилетия регрессии".