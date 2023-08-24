Украина отмечает 32-летие независимости

Выставка российской военной техники на Крещатике, речь Зеленского, ночной рейд ГУР на территорию Крыма – Украина отмечает 32-ю годовщину независимости.

Второй год подряд Украина отмечает День независимости в условиях широкомасштабного российского вторжения.

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Единство и стремление к победе стали главными темами выступления президента Владимира Зеленского во время официальной церемонии на Софийской площади в центре Киева.

Украинцы не выпустят независимость Украины из своих рук. Нас всех объединяет это чувство. Помним, через что прошел украинский народ. Видим, что угрожает. Сражаемся с врагом. И мы знаем, что мы умеем. Умеем побеждать! Владимир Зеленский президент Украины

Как и в прошлом году на засаженном акациями Крещатике выставили подбитую российскую технику. О сопротивлении украинцев рассказывают десятки трофейных танков, обгорелых артиллерийских орудий и бронетранспортёров.

Национальный праздник проходит без масштабных торжеств. В ряде регионов массовые мероприятия были ограничены из-за угрозы ракетных ударов.

Рейд на западный берег Крыма

ГУР заявил, что в ночь на четверг украинские спецназовцы провели операцию по высадке в Крым, в ходе которой был поднят сине-жёлтый флаг на западе аннексированного полуострова, в районе мыса Тарханкут.

Издание "Крым.Реалии" пишет, что "с 5 до 6 часов утра 24 августа возле населённого пункта Маяк произошёл бой с участием плавсредств и авиации".

Как утверждают в Киеве, по завершении рейда украинские бойцы "без потерь" покинули место событий.