ЕС обещает финансовую поддержку Словении

Европейский союз обещает предоставить краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную финансовую поддержку Словении для борьбы с последствиями наводнения.

После осмотра на вертолете последствий разрушительных наводнений и оползней, от которых пострадала большая часть центральных и северных и северных регионов страны, глдава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поддержит словенский народ.

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"Мы были с вами в первые дни, со всем, что было тогда необходимо: это и мобильные мосты, и экскаваторы, и вертолеты, и технические и другие бригады. И, конечно, мы останемся столько, сколько потребуется", - сказала фон дер Ляйен.

Председатель ЕК сообщила, что 100 млн евро будут выделены из Фонда солидарности ЕС в этом году и еще 300 млн евро в следующем.

Проливные дожди и вызванные ими наводнения в Словении унесли жизни шести человек. Это худшее стихийное бедствие с момента обретения страной независимости три десятилетия назад.

По оценкам правительства, ущерб может превысить 500 миллионов евро.