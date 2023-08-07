Наводнения и пожары в Европе

Наводнения в Словении - крупнейшее бедствие в современной истории страны. В Австрии зарегмистриована первая смерть от наводнений. Из-за пожаров эвакуируют людей на границе между Испанией и Францией.

Катастрофические наводнения в Словении были признаны самым страшным бедствием в современной истории страны. По меньшей мере 4 человека погибли. Материальный ущерб предварительно оценивается в 500 миллионов евро. По данным правительства, две трети страны пострадали от наводнений и оползней. Страна обратилась за помощью к ЕС и НАТО. Европейская комиссия отреагировала незамедлительно, направив комиссара по кризисному регулированию, гражданина Словении Янеза Ленарчича, прямо в Любляну для обсуждения необходимых мер.

В соседней Австрии сообщается о первой жертве наводнения. В Каринтии два человека упали в реку с размытого берега; спасти удалось только одного из них. Половина Каринтии столкнулась с внезапными наводнениями в пятницу. Экстренным службам приходилось реагировать на многочисленные вызовы о помощи и эвакуации. По словам чиновников, за выходные ситуация как-то стабилизировалась, но многие районы по-прежнему доступны только на лодке или вертолете.

В то же время в Пиренеях до сих пор тушат масштабные лесные пожары. В Центрально-Западной Португалии пришлось эвакуировать несколько деревень. За эти выходные пострадали 6 человек, сгорело 6200 га леса.

На испано-французской границе, недалеко от Портбоу, из-за приближающихся пожаров пришлось эвакуировать 130 человек. Пламя охватило около 200 га за три часа и быстро распространялось, подпитываемое сильным ветром. В воскресенье местные пожарные заявили, что пожар взят под контроль.