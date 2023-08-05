Разрушительные наводнения и природные пожары в Европе

Сильные дожди обернулись разрушительными наводнениями в Словении и Австрии. Испания и Португалия борются с лесными пожарами.

Сильные дожди обернулись разрушительными наводнениями в Словении. Сотни домов повреждены, размыты дороги и смыты мосты. Эвакуированы тысячи людей, сообщается о погибших. Сильнее всего пострадали центральные и северо-восточные районы республики. Премьер-министр Роберт Голоб назвал произошедшее худшей природной катастрофой в истории страны. Ущерб от стихии он оценивает в полмиллиарда евро.

Из-за того же циклона на юге Австрии прервано сообщение с некоторыми населёнными пунктами. Местных жителей просят оставаться на возвышенностях, избегать мостов и подвалов. По оценкам энергетических компаний, около 4000 домохозяйств остались без света.

Испания тем временем продолжает борьбу с природными пожарами. Огонь уничтожил 430 гектаров угодий только в Каталонии и угрожает приморским курортам.

В Португалии более тысячи пожарных тушат леc в районе Каштелу-Бранку. Дым от природных пожаров в этой части страны был виден из Фатимы во время визита папы римского Франциска. Власти Португалии объявили красный уровень погодной опасности из-за жары и рекомендовали паломникам пить много воды.