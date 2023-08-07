Наводнения в Словении: стихия затронула две трети страны

Словения переживает катастрофические наводнения, вызванные проливными дождями. По словам официальных лиц, это стихийное бедствие стало самым серьезным за последние 30 лет. Беда затронула две трети территории страны.

Материальный ущерб оценивается более чем в 500 миллионов евро.

Чрна-на-Корошкем, Словения AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В результате наводнений и оползней, затоплены большие участки центральной и северной Словении, нарушено движение транспорта. Жертвами стихии стали по меньшей мере четыре человека.

Город Чрна-на-Корошкем, примерно в 100 км к северу от столицы, помощь приходилось доставлять армейскими вертолетами.