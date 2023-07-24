Неопределенность после выборов: новое правительство Испании будет левым или правым?

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Несмотря на победу оппозиционной Народной партии Испании у власти могут остаться левые, если сформируют более широкую коалицию.

По итогам досрочных всеобщих выборов в Испании пока неясно, кто будет формировать правительство - победившие консерваторы с ультраправыми или более широкая коалиция левых сил при участие других партий.

Правому блоку (Народная партия Испании и "Голос") удалось получить лишь 169 мест, а левому (Испанская социалистическая рабочая партия и Sumar) - 153, что далеко от абсолютного большинства.

"Голос" Абаскаля теряет избирателей

Всеобщие выборы в Испании, состоявшиеся в воскресенье, могут завести страну в тупик, поскольку кандидаты от Народной партии и социалисты не получили достаточного количества мест для того, чтобы один из лидеров - Санчес или Фейхоо - смогли дать присягу в качестве председателя правительства.

Глава Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо празднует победу на выборах, но результат оказался ниже ожиданий: партнер по возможной коалиции ультраправая партия "Голос" выступила хуже, чем в 2019 году.

Сохранит ли за собой пост премьера Педро Санчес тоже пока непонятно. Эксперты отмечают, что это может во многом зависеть от решения партии "Вместе за Каталонию", которая выступает за полную независимость региона от Мадрида.

Результат партии Санчеса "гораздо лучше", чем ожидалось

После подсчета 94,97% голосов избирателей Народная партия получила 136 мест (на 47 больше, чем четыре года назад), "Голос" - 33 (на 19 меньше). На двоих у правой коалиции 169 депутатов в Конгрессе. Эта цифра не позволяет им управлять страной, даже с учетом гипотетического вклада депутатов от UPN и Coalición Canaria, поскольку они не набирают 176 мандатов, необходимых для формирования нового правительства.

Левый блок получил 153 места, из них 122 - от партии Санчеса, которому удалось сохранить свои позиции после рискованной кампании в СМИ, и 31 - от Sumar, коалиции Иоланды Диас, состоящей из 15 политических сил.

Для получения 176 мандатов им необходимы еще 23 места в парламенте, а их традиционные союзники в парламенте - региональные партии ERC, Bildu, PNV и BNG - получили в общей сложности 19 мест.

Таким образом, судьба Педро Санчеса в конечном итоге действительно может зависеть от решения каталонской Junts. Бывший глава этой партии, некогда возглавлявший и правительство Каталонии, Карлес Пучдемон еще до начала избирательной кампании заявил, что Junts не будет поддерживать ни Санчеса, ни Фейхоо.

Наиболее вероятный исход - новые выборы

При таких итогах досрочных выборов в парламенте может сложиться патовая ситуация, которая на данный момент позволит Педро Санчесу остаться во главе правительства и может привести к новым выборам.