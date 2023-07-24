Выборы в Испании: остановлен ли дрейф Евросоюза вправо?

Выборы в Испании не принесли победы крайне правым силам и обрекли на потерю власти левых. А стране нужно сосредоточить усилия на председательстве в Совете ЕС.

Неожиданные итоги парламентских выборов в Испании вызвали вздох облегчения у тех в Брюсселе, кто опасается подъёма ультраправых политических сил. Партии такой ориентации прибавили себе голосов в нескольких европейских странах, таких как Италия, Швеция и Финляндия. А испанская Vox получила в нижней палате на 19 депутатских мест меньше, чем 4 года назад. Опросы общественного мнения предсказывали такой результат. Он скорее всего не позволит консервативной Народной партии сформировать коалиционное правительство.

Но является ли Испания исключением или во всеми Евросоюзе дрейф вправо замедлился? Отвечает Камино Мортера из Центра европейских реформ:

"То, что произошло с партией Vox, свидетельствует, на мой взгляд, о коллапсе в Испании политического центра. Но это нельзя экстраполировать на другие страны ЕС и сказать, что сейчас, когда крайне правые в Испании остановлены, мы увидим волну реакции против крайне правых и ультраправых повсюду. Эти силы на правом фланге политического спектра разные, они не возникли в одном и том же месте и не собираются в одном и том же месте. Уровень их общественной поддержки тоже разный. Я также думаю, что партии Vox будет трудно встать на ноги после воскресного фиаско".

Эти события ознаменовали начало периода неопределенности как для Испании, так и для всего Евросоюза. Выборы прошли в разгар председательства этой страны в Совете ЕС, которое продлится до декабря. Сложная электоральная ситуация делает возможными нескольких вариантов, которые могут включать многомесячный тупик без стабильного правительства в Мадриде или повторные выборы.

Эксперт организации "Европа избирает" Матиас Пино:

"Думаю, в Брюсселе могут возникнуть смешанные чувства. С одной стороны, там испытывают удовлетворение от того, что крайне правые в Испании не добились значительного результата, что они ослабли и не смогут способствовать формированию нового правительства. У этого процесса сложная арифметика. Возможно продление мандата нынешней коалиции. Возможны новые внеочередные выборы через пару месяцев, через три месяца. Очевидно, что это добавляет неопределенности в период, когда Испания занимает по ротации пост страны-председателя в Совете Евросоюза".

Чем больше времени займет формирование испанского правительства, тем сложнее стране будет сосредоточить свои усилия на управлении европейскими делами. Испания обладает четвертой по величине экономикой в ​​ЕС. Брюссель нуждается в поддержке Мадрида, чтобы провести реформу рынка электроэнергии и добиться принятия таких важных законов, как Пакт о миграции и убежище.