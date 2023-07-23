Euronews

В Испании завершается голосование на внеочередных всеобщих выборах, которые были назначены на 23 июля после роспуска парламента страны в мае.

У испанских избирателей есть еще примерно полчаса, чтобы проголосовать на досрочных парламентских выборах.

Действующий премьер-министр страны Педро Санчес назначил внеочередные выборы после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия и ее партнер по коалиции Unidas Podemos потерпели поражение на местных и региональных выборах в мае.

Социалисты рассчитывают в этот раз на победу, однако опросы общественного мнения предсказывают победу правым. У Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, победившей на майских выборах, есть шанс получить наибольшее количество голосов.

Euronews следит за ходом голосования и подсчетом голосов в прямом эфире.