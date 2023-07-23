EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Прямой эфир. Досрочные выборы в Испании: голосование завершается

Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени
Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени Авторское право Emilio Morenatti/AP
 Euronews

В Испании завершается голосование на внеочередных всеобщих выборах, которые были назначены на 23 июля после роспуска парламента страны в мае.

У испанских избирателей есть еще примерно полчаса, чтобы проголосовать на досрочных парламентских выборах.

Действующий премьер-министр страны Педро Санчес назначил внеочередные выборы после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия и ее партнер по коалиции Unidas Podemos потерпели поражение на местных и региональных выборах в мае.

Социалисты рассчитывают в этот раз на победу, однако опросы общественного мнения предсказывают победу правым. У Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, победившей на майских выборах, есть шанс получить наибольшее количество голосов.

Euronews следит за ходом голосования и подсчетом голосов в прямом эфире. 

19:47

Явка на выборах на 18 часов по местному времени составила 53,12%, что на три процентных пункта ниже, чем на выборах в 2019 году.

Ранее прогнозировалось, что меньше граждан Испании придут на избирательные участки из-за сильной жары.

Изначально выборы в парламент были запланированы на декабрь.

Право голоса в Испании имеют около 37 миллионов человек.

19:39

Избирательные участки в Испании закрываются в 20 часов по местному времени. Первые официальные итоги голосования мы узнаем около полуночи. Согласно соцопросам, фаворит этих выборов - Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо. 

Также по теме

Выборы в Испании: сохранит ли Педро Санчес кресло премьер-министра?

"Скучный технократ", которому прочат пост премьера Испании. Кто такой Альберто Нуньес Фейхоо?

700 тысяч подписей за легализацию мигрантов

Парламент Социалистические партии Педро санчес (премьер-министр испании) Крайне правые Левая партия