В Испании завершается голосование на внеочередных всеобщих выборах, которые были назначены на 23 июля после роспуска парламента страны в мае.
У испанских избирателей есть еще примерно полчаса, чтобы проголосовать на досрочных парламентских выборах.
Действующий премьер-министр страны Педро Санчес назначил внеочередные выборы после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия и ее партнер по коалиции Unidas Podemos потерпели поражение на местных и региональных выборах в мае.
Социалисты рассчитывают в этот раз на победу, однако опросы общественного мнения предсказывают победу правым. У Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, победившей на майских выборах, есть шанс получить наибольшее количество голосов.
Euronews следит за ходом голосования и подсчетом голосов в прямом эфире.
Явка на выборах на 18 часов по местному времени составила 53,12%, что на три процентных пункта ниже, чем на выборах в 2019 году.
Ранее прогнозировалось, что меньше граждан Испании придут на избирательные участки из-за сильной жары.
Изначально выборы в парламент были запланированы на декабрь.
Право голоса в Испании имеют около 37 миллионов человек.
Избирательные участки в Испании закрываются в 20 часов по местному времени. Первые официальные итоги голосования мы узнаем около полуночи. Согласно соцопросам, фаворит этих выборов - Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо.