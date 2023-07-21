Выборы в Испании: кандидаты провели заключительные митинги

Euronews

В воскресенье в Испании пройдут парламентские выборы. За пост премьер-министра борются действующий глава правительства, социалист Педро Санчес и консерватор из Галисии Альберто Нуньес Фейхоо.

На заключительном митинге своей предвыборной кампании Педро Санчес выложился по полной. Действующий премьер-министр Испании напомнил восторженной публике о достижениях своего социалистического правительства, на период работы которого пришлась пандемия, и вспомнил, какой страна была до его прихода к власти.

"Было правительство, партия в котором была осуждена за незаконное финансирование и которая использовала доброе имя государственных силовых структур и институтов для создания параполицейских структур, препятствования полицейским расследованиям и преследования политических противников", — заявил он.

Тем не менее, согласно опросам, правительство с Народной партией во главе имеет большие шансы вернуться к власти. Её лидера, Альберто Нуньеса Фейхоо, в галисийском городе Ла-Корунья встретили тысячи сторонников. Он управлял Галисией 13 лет и хорошо знаком местным.

"Вы также знаете, чего от меня ожидать. Меньше напряжения и больше сдержанности. Меньше персонализма и больше общего интереса. Меньше разделения и больше единства. И меньше меня, меня, меня, меня, меня, меня, меня, меня, и больше нас, нас, нас. Всех нас", — сказал лидер испанской оппозиции.

Ультраправая партия "Голос" (VOX) во главе с Сантьяго Абаскалем выбрала для закрытия своей кампании площадь Колумба в центре Мадрида. Её члены всё еще надеются войти в правительственную коалицию вместе с правоцентристской Народной партией. Если это случится, ультраправые придут к власти в Испании впервые после смерти Франко.

Такая возможноcть особенно пугает испанских левых, объединившихся с партией Sumar, которую возглавляет харизматичная Йоланда Диас.

Так что испанцам есть над чем поразмыслить перед тем, как прийти на избирательные участки в воскресенье.