От стран Евросоюза требуют вместе спасать мигрантов

Для спасения мигрантов Европарламент призывает объединить усилия национальных береговых служб и привлечь суда неправительственных оранизаций

Спустя месяц после кораблекрушения у берегов Греции, унёсшего жизни сотен мигрантов, Европарламент требует от государств ЕС проводить спасательные операции совместно. Депутаты проголосуют "за" или "против" этого в четверг. Но резолюция, призывающая к взаимодействию береговой охраны разных стран, уже одобрена основными фракциями, за исключением евроскептиков и крайне правых групп.

По некоторым сообщениям, греческие пограничники ждали, что корабль с нелагалами проследует в Италию.

Испанский евродепутат-социалист Хуан Фернандо Лопес Агилар:

Абсолютно необходимо создать европейские рамки, чтобы объединить разрозненные усилия отдельных государств-членов. Для спасения людей на море Евросоюзу нужны взаимосвязь, конструктивное сотрудничество и взаимное доверие. У пограничников не должно соблазна пропускать мигрантов, чтобы они стали проблемой для коллег из других стран. Мы должны предотвращать этот соблазн.

В резолюции также содержится призыв к странам ЕС «в полной мере использовать все суда, способные помочь в поисково-спасательных операциях, в том числе те, которыми управляют неправительственные организации». Как считают некоторые правительства, такая благотворительность служат «фактором притяжения" в Европу мигрантов, которые смелее отправляться в плавание, когда они уверены, что их спасут и не бросят на произвол судьбы. В тексте нет никаких обвинений в адрес какой-либо НПО или национальной береговой охраны.

Австрийский правоцентрист Лукас Мандл:

Мы признаём, что ответственность за проведение поисково-спасательных работ лежит на странах-членах. Эти операции находятся и останутся в компетенцией отдельных государств ЕС. Мы можем разрешить любую деятельность на союзном уровне только в сочетании с усилиями стран-членов и их компетентных органов.

В настоящее время поисково-спасательными операциями в европейских водах руководят страны-члены ЕС и неправительственные организации. По данным Международной организации по миграции, самым опасным регионом для тех, кто пытается незаконно проникнуть в Евросоюз, является Средиземное море. Там с 2014 года погибло 27 тыс человек. В этом году цифра уже достигла почти 2 тыс, влючая пропавших без вести.