Средиземноморье: как предотвратить гибель мигрантов?

Международные организации, европейские политики, НПО и представители отдельных стран ищут пути решения проблемы гибели мигрантов в Средиземном море. Несмотря на риск, люди продолжают пользоваться услугами контрабандистов для того, чтобы перебраться в Европу.

Одно кораблекрушение за другим.

С 2014 года, по данным Международной организации по миграции, более двадцати тысяч человек погибли, пересекая Средиземное море, пытаясь добраться до Европы.

"Мигранты вынуждены прибегать к услугам контрабандистов, потому что у них нет другого способа безопасно добраться до Европы, даже если это означает переплыть через Средиземное море, которое превращается в кладбище", - говорит аналитик Группы по миграционной политике Кармин Конте.

Есть ли связь между миграционной политикой ЕС и кораблекрушениями?

"Часто можно видеть, как представители правоохранительных органов стран-членов ЕС оттесняют людей, когда те прибывают на европейскую границу. Я думаю, именно поэтому беженцы все чаще стали выбирать более длинные и опасные маршруты", - убежден исследователь Берлинского института эмпирических исследований проблем миграции и интеграции Бернд Каспарек.

Чтобы обеспечить спасение мигрантов, Средиземноморье разделили на поисково-спасательные зоны, за которые отвечают органы находящихся поблизости государств. Однако неправительственные организации обращают внимание на отсутствие координации...

"Всякий раз, когда мы звоним в спасательные координационные центры на Мальте или в Италии, они не дают нам никакой информации. Они даже не предоставляют данных о случаях бедствия. Что еще хуже: мы записали один из наших звонков в такой центр, где чиновник ответил нам, что они не работают с НПО", - вспоминает пресс-секретарь организации Sea-Watch Феликс Вайс.

Что можно сделать для предотвращения новых катастроф?

"Очень важно, чтобы возможности для поиска и спасения людей были усилены, чтобы это действительно был процесс, управляемый государствами и поддерживаемый ими в первую очередь", - говорит пресс-секретарь УВКБ ООН Мэтью Солтмарш.

В одном из своих твитов после кораблекрушения 15 июня еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон предложила создать легальные пути доступа мигрантов в Европу.

По мнению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, необходимо создать условия и для того, чтобы люди могли возвращаться в свои страны.

"В конечном итоге, подавляющее большинство беженцев хотят вернуться домой. Необходимо создать им условия для этого", - напоминает Мэтью Солтмарш.