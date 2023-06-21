По чьей вине у берегов Греции затонуло судно с мигрантами?

Национальные службы береговой охраны и неправительственные организации мало сотрудничают при спасении нелегальных мигрантов

Последнее кораблекрушение у берегов Греции, одно из самых трагичных в европейской истории, вновь разожгло споры о том, достаточно ли делает ЕС, чтобы предотвратить гибель мигрантов в море.

В настоящее время каждая прибрежная или островная страна несёт ответственность за свою поисково-спасательную зону в Средиземном море, где она обязана приходить на выручку терпящим бедствие судам с привлечением, в случае необходимости, частных плавсредств. Каждое такое государство-член ЕС отвечает не только за спасение и высадку людей, но и за приём от них возможных запросов о предоставлении убежища. Поэтому сотрудников национальных береговой охраны часто подозревают в том, что они выжидают как можно дольше, прежде чем принять обременительные для них меры.

Например, по сообщениям СМИ, греческие власти долго выжидали, прежде чем помочь судну, вероятно, надеясь, что оно продолжит свой курс в Италию.

Евросоюз имеет ограниченные полномочия в такого рода операциях. Агентство охраны внешних границ блока оказывает помощь посредством воздушного наблюдения. Frontex может и спасать людей по приказу ответственного национального органа, но не может этого делать по своей инициативе.

Многие утверждают, что улучшить ситуацию помогло бы создание европейской спасательной службы в Средиземном море.

Но реформа миграционной политики ЕС не предусматривает такого, о чём сожалеет депутат Европарламента от итальянских социалистов Пьетро Бартоло. Он входил в состав делегации, которая на этой неделе посетила итальянский остров Лампедуза, чтобы посмотреть, как осуществляются поисково-спасательные операции.

«Я выступил в парламенте с инициативой принятия резолюции, предусматривающей создание европейской морской поисково-спасательной службы, которая бы координировала свои усилия с первым же портом захода судов, - сказал Бартоло Euronews. - После шести месяцев работы мы вынесли её на пленарное заседание, где, к моему большому сожалению, проиграли всего с разницей в два голоса. Мне было очень жаль. Европа должна что-то предпринять».

Частные организации также проводят поисково-спасательные операции в Средиземном море, хотя и в меньших масштабах по сравнению с национальными службами. По словам Бартоло, на НПО приходится около 10% таких операций в Центральном Средиземноморье.

Но некоторые правительства были обвинены в попытках сократить или даже запретить их деятельность. Италия, например, вынуждает частные суда швартоваться после единственного спасения и назначает порты высадки очень далеко от мест, где происходят спасательные операции.

«НПО настолько криминализованы, что им трудно пытаться вместе спасти как можно больше людей. В обществе есть непонятная неприязнь к ним. Тем временем, несмотря на все усилия, которые предпринимаются для спасения мигрантов, часто продолжают происходить кораблекрушения, и люди продолжают гибнуть», - сказал Бартоло.

Министерство внутренних дел Италии заявляет, что работа неправительственных организаций создаёт «притягивающий фактор», то есть побуждает контрабандистов и нелегалов более уверенно отправляться в плавание. Еврокомиссар Илва Юханссон, однако, заявила Euronews на прошлой неделе, что ценит усилия НПО по спасению жизней.