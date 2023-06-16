В Европе по-прежнему очень популярна марихуана. Как никогда доступен кокаин. На чёрном рынке появляются всё более сильные синтетические наркотики

"Можно купить что угодно, где угодно, разве что не всё сразу. Наркотики окружают нас повсюду в Европе". Такие выводы делает в опубликованном в пятницу годовом докладе Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости. Речь идёт ужё не просто о стремлении расслабиться с помощью химии. В интервью Euronews директор центра Алексис Гусдейл выразил тревогу по поводу ускоренного распространения по Союзу запрещённых и очень опасных веществ:

«Наш доклад подтверждает тенденцию, которую мы наблюдаем в последние два или три года, а именно то, что наркотики проникают всюду. Ещё никогда прежде так много зелья не поступало контрабандой в Европу и не производилось непосредственно в ней. К наркотикам пристраститься легко. Любой человек может столкнуться лично или косвенно с любым видом аддиктивного поведения среди своих родственников или знакомых. Теперь каждый может столкнуться с тяжелейшими последствиями зависимости. Если ещё десять лет назад, когда мы говорили о насилии, связанном с наркотиками, мы говорили о Центральной Америке, то сегодня мы говорим о Европе».

Доклад подтверждает то, что наиболее употребляемым незаконным наркотиком в Европе в последние годы остаётся марихуана. Центр мониторинга отмечает, что ситуация становится всё более сложной из-за расхождений в политике разных стран ЕС.

В 2021 году было изъято 816 тонн смолы каннабиса и 256 тонн травы каннабиса - это самый большое количество за десятилетие. В то же время в Евросоюзе отмечена исторически высокая доступность кокаина: власти ЕС конфисковали рекордные 303 тонны кокаина.

Чем выше доступность наркотиков, тем сильнее злоупотребление ими и выше верояность передозировки. В комнате для принятия наркотиков в Брюсселе под названием Gate (Ворота) страдающие зависимостью могут в безопасной обстановке дать волю своей привычке с помощью одноразовых шприцов и стерилизванных инструментов. Это помогает убрать с улицы людей, теряющих над собой контроль. В Бельгии широко распространен героин, но становятся всё более популярными разновидности кокаина, особенно крэк-кокаин.

_«В Бельгии потребление раньше было, я бы сказал,_более культурным, - вспоминает служащий "Ворот" Бруно Валкенеерс. - Наркоманы сами изготовляли для себя крэк. Но за пять лет создалась другая картина, когда контрабандисты продают готовые камни крэка».

В докладе говорится также, что регулярно обнаруживаются проникшие в Европу новые, более сильные, в том числе синтетические, вещества, что делает проблему всё более сложной. Центр мониторинга предостерегает от недооценки масштаба проблемы и призывает страны континента к большей бдительности. Люди также должны больше помогать друг другу.