Эксперты "за" легализацию марихуаны

Легализовать марихуану и перенаправить вырученные средства на борьбу с наркотрафиком рекомендует Совет по экономическому анализу при премьер-министре Франции.

Авторы опубликованного в четверг доклада под названием "Как вернуть контроль над каннабисом?" подводят итоги 50-летненй борьбы французского государства с выращиванием конопли, констатируя, что она завершилась провалом. В пользу легализации выдвигаются несколько аргументов: поступления в бюджет, которые могут составить более 2 миллиардов евро в год при установленной цене в 9 евро за грамм, а также создание десятков тысяч рабочих мест. Более 900 миллионов евро в год, которые сейчас выделяются на борьбу против незаконной продажи каннабиса, можно будет перенаправить на профилактику преступлений против личности, подчеркивается в документе.

Эксперты рекомендуют создать государственную монополию на производство и распространение марихуаны. Франция - крупнейший в западной Европе потребитель, в 2017 году постоянно "забивали косячок" 5 миллионов из 50-тимиллионного населения.

Париж не намерен легализовывать рекреационное использование каннабиса, но может рассмотреть вопрос о законодательном урегулировании его медицинского использования, отреагировала на новость министр транспорта Элизабет Борн. Среди стран ЕС такая практика существует в Германии, Нидерландах, Италии, Дании, Португалии, Австрии. Сегодня два государства мира (Уругвай и Канада) полностью легализовали марихуану.