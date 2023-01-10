Европейский центр мониторинга наркотиков: континент превращается в центр производства кокаина

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости сообщает, что континент превращается в центр производства кокаина. По последним данным, большое количество кокаинового порошка было произведено в Европе из кокаиновой пасты, которая ввозится контрабандой из Южной Америки.

Беспокойство вызывает тот факт, что полиция все чаще обнаруживает и изымает наркотики, но это лишь указывает на то, что в обороте становится все больше запрещенных веществ, отмечает аналитик Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости Лоран Ланьель.

"Когда вы видите, какие объемы изымаются, то в глубине души думаете: "А сколько же их всего?" Если конфискуется так много, значит поступает еще больше. Какой урон это наносит здоровью людей, которые употребляют кокаин, какой ущерб обществу в плане насилия, в плане коррупции?" - говорит эксперт.

По словам Ланьеля, торговля наркотиками в Европе не только подпитывает преступность, это создает долгосрочные проблемы со здоровьем у наркозависимых и, как следствие, влияет на сферу здравоохранения в целом. И это не только кокаин.

"Есть героин, есть МДМА, который теперь также продают в таблетках с гораздо более высокой концентрацией, что еще более опасно. Если говорить о последствиях, то скорее всего, вред здоровью, тех, кто употребляет наркотики будет еще серьезнее", - предупреждает Ланьель.